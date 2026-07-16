Η Βάσω Λασκαράκη αγκαλιά με τον Λευτέρη Σουλτάτο στη Μήλο: Κάποια ηλιοβασιλέματα μένουν για πάντα, έγραψε η ηθοποιός
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Βάσω Λασκαράκη Λευτέρης Σουλτάτος Μήλος

Η Βάσω Λασκαράκη αγκαλιά με τον Λευτέρη Σουλτάτο στη Μήλο: Κάποια ηλιοβασιλέματα μένουν για πάντα, έγραψε η ηθοποιός

Το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από τις διακοπές του στο Instagram, με τον σεφ να τη φιλά στο στόμα και στο μέτωπο

Η Βάσω Λασκαράκη αγκαλιά με τον Λευτέρη Σουλτάτο στη Μήλο: Κάποια ηλιοβασιλέματα μένουν για πάντα, έγραψε η ηθοποιός
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Αγκαλιά την ώρα που ο ήλιος έδυε πόζαραν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος στη Μήλο, με την ηθοποιό να δηλώνει πως κάποια ηλιοβασιλέματα, όπως αυτό, μένουν για πάντα στη μνήμη τους.

Το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από τις διακοπές του στο Instagram, με τους δυο τους να φωτογραφίζονται μπροστά από τρεις σταυρούς, με τη Βάσω Λασκαράκη να φορά ένα αέρινο φόρεμα και τον σεφ να τη φιλά στο στόμα αλλά και στο μέτωπο σε κάποια από τα κλικ.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Βάσω Λασκαράκη αγκαλιά με τον Λευτέρη Σουλτάτο στη Μήλο: Κάποια ηλιοβασιλέματα μένουν για πάντα, έγραψε η ηθοποιός
Η Βάσω Λασκαράκη αγκαλιά με τον Λευτέρη Σουλτάτο στη Μήλο: Κάποια ηλιοβασιλέματα μένουν για πάντα, έγραψε η ηθοποιός
Η Βάσω Λασκαράκη αγκαλιά με τον Λευτέρη Σουλτάτο στη Μήλο: Κάποια ηλιοβασιλέματα μένουν για πάντα, έγραψε η ηθοποιός
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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