Η Βάσω Λασκαράκη αγκαλιά με τον Λευτέρη Σουλτάτο στη Μήλο: Κάποια ηλιοβασιλέματα μένουν για πάντα, έγραψε η ηθοποιός
Η Βάσω Λασκαράκη αγκαλιά με τον Λευτέρη Σουλτάτο στη Μήλο: Κάποια ηλιοβασιλέματα μένουν για πάντα, έγραψε η ηθοποιός
Το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από τις διακοπές του στο Instagram, με τον σεφ να τη φιλά στο στόμα και στο μέτωπο
Αγκαλιά την ώρα που ο ήλιος έδυε πόζαραν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος στη Μήλο, με την ηθοποιό να δηλώνει πως κάποια ηλιοβασιλέματα, όπως αυτό, μένουν για πάντα στη μνήμη τους.
Το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από τις διακοπές του στο Instagram, με τους δυο τους να φωτογραφίζονται μπροστά από τρεις σταυρούς, με τη Βάσω Λασκαράκη να φορά ένα αέρινο φόρεμα και τον σεφ να τη φιλά στο στόμα αλλά και στο μέτωπο σε κάποια από τα κλικ.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…».
Δείτε τις φωτογραφίες
Το ζευγάρι μοιράστηκε τρυφερά στιγμιότυπα από τις διακοπές του στο Instagram, με τους δυο τους να φωτογραφίζονται μπροστά από τρεις σταυρούς, με τη Βάσω Λασκαράκη να φορά ένα αέρινο φόρεμα και τον σεφ να τη φιλά στο στόμα αλλά και στο μέτωπο σε κάποια από τα κλικ.
Στη λεζάντα της ανάρτησης η ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Κάποια όμως μένουν για πάντα…».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα