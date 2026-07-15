Κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας από το τροχαίο στη Χαλκιδική, νεκρή η σύζυγος και το 6 μηνών βρέφος
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Τροχαίο Νεκροί Οικογένεια Νοσοκομείο Μολδαβία

Κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας από το τροχαίο στη Χαλκιδική, νεκρή η σύζυγος και το 6 μηνών βρέφος

 Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη - Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συγκρούστηκε με βυτιοφόρο

Κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας από το τροχαίο στη Χαλκιδική, νεκρή η σύζυγος και το 6 μηνών βρέφος
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Την τελευταία του πνοή άφησε ο 35χρονος πατέρας, που έχασε την 28χρονη σύζυγό του και την 6 μηνών κόρη του σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας με καταγωγή από τη Μολδαβία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας τραυματίστηκε σοβαρά και παρά την μάχη που έδωσαν οι γιατροί στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου - Αγίου Νικολάου όταν το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια συγκρούστηκε με βυτιοφόρο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό. Από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και το 7χρονο κορίτσι απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι έχοντας, κατά πληροφορίες, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.  

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ και επιχείρησε με μία μηχανή ταχείας κυκλοφορίας ενώ στην συνέχεια έφτασαν στο σημείο τρία ασθενοφόρα όπου μετέφεραν τους τέσσερις επιβαίνοντες του αυτοκινήτου αλλά και τον οδηγό του βυτιοφόρου στο νοσοκομείο.  

Το ανήλικο παιδί της οικογένειας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται. Ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι καλά στην υγεία του. 

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.


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Κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας από το τροχαίο στη Χαλκιδική, νεκρή η σύζυγος και το 6 μηνών βρέφος
Κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας από το τροχαίο στη Χαλκιδική, νεκρή η σύζυγος και το 6 μηνών βρέφος
Φωτογραφίες και βίντεο: thesspost.gr,  halkidikinews.gr
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