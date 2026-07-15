Το backstage βίντεο με τον Ανδρέα Γεωργίου και τη Μάρω Κοντού από τη «Γη της Ελιάς»: Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, λεβέντισσά μου
Το backstage βίντεο με τον Ανδρέα Γεωργίου και τη Μάρω Κοντού από τη «Γη της Ελιάς»: Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, λεβέντισσά μου
Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους εμάς, έγραψε σε ανάρτησή του αποχαιρετώντας τη σπουδαία ηθοποιό
Με ένα βίντεο από τα παρασκήνια της «Γης της Ελιάς» και μερικά συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού ο Ανδρέας Γεωργίου. Η αείμνηστη ηθοποιός είχε συμμετάσχει στη σειρά, η οποία έφερε τη σκηνοθετική υπογραφή του, υποδυόμενη τη μητέρα της Άντζελας Γκερέκου.
Στο κλιπ που δημοσίευσε στα social media, οι δυο τους στέκονται δίπλα-δίπλα, στέλνοντας φιλιά στην κάμερα. Αποκαλώντας τη «λεβέντισσα», ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εξέφρασε την αγάπη του προς το πρόσωπό της, τόνισε ότι χάρη σε εκείνη διδάχτηκε πολλά και δήλωσε πως θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του.
«Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου. Τα έκανες όλα όπως ήθελες, Μπράβο σου Μάρω Κοντού. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους εμάς. Σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο Ανδρέας Γεωργίου στο Instagram, λέγοντας το δικό του «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό.
Δείτε το βίντεο
Στο κλιπ που δημοσίευσε στα social media, οι δυο τους στέκονται δίπλα-δίπλα, στέλνοντας φιλιά στην κάμερα. Αποκαλώντας τη «λεβέντισσα», ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εξέφρασε την αγάπη του προς το πρόσωπό της, τόνισε ότι χάρη σε εκείνη διδάχτηκε πολλά και δήλωσε πως θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του.
«Καλό ταξίδι λεβέντισσά μου. Τα έκανες όλα όπως ήθελες, Μπράβο σου Μάρω Κοντού. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους εμάς. Σε αγαπώ πολύ», έγραψε ο Ανδρέας Γεωργίου στο Instagram, λέγοντας το δικό του «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό.
Δείτε το βίντεο
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