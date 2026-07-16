H υποβρύχια... έφοδος της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στον Νίκο Πορτοκάλογλου: «Είσαι έτοιμος για την απόβαση;», δείτε βίντεο
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Άλκηστις Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλογλου Συναυλίες

H υποβρύχια... έφοδος της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στον Νίκο Πορτοκάλογλου: «Είσαι έτοιμος για την απόβαση;», δείτε βίντεο

«Νίκο κοιμάσαι;» ρωτάει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να απαντά ενοχλημένος «καλά ακόμα και εδώ με βρήκες βρε παιδί μου;»

H υποβρύχια... έφοδος της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στον Νίκο Πορτοκάλογλου: «Είσαι έτοιμος για την απόβαση;», δείτε βίντεο
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Υποβρύχια «έφοδο» στον Νίκο Πορτοκάλογλου με τον οποίο περιοδεύουν ανά την Ελλάδα, πραγματοποίησε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ενόψει των συναυλιών που θα δώσουν τις επόμενες ημέρες.

Φορώντας μάσκα και αναπνευστήρα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μέσα από το νερό για να ταράξει τον «ύπνο» του συναδέλφου της πάνω σε ένα SUP.

«Νίκο κοιμάσαι;» ρωτάει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να απαντά ενοχλημένος «καλά ακόμα και εδώ με βρήκες βρε παιδί μου;»

«Είσαι έτοιμος για την απόβαση;» ρωτά στη συνέχεια η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να απαντά θετικά απαριθμώντας τις επερχόμενες συναυλίες τους.

«Μπράβο, κοιμήσου τώρα» κλείνει τον διάλογο η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχωρώντας με μια βουτιά.

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3 ΣΧΟΛΙΑ

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