Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
H υποβρύχια... έφοδος της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στον Νίκο Πορτοκάλογλου: «Είσαι έτοιμος για την απόβαση;», δείτε βίντεο
H υποβρύχια... έφοδος της Άλκηστις Πρωτοψάλτη στον Νίκο Πορτοκάλογλου: «Είσαι έτοιμος για την απόβαση;», δείτε βίντεο
«Νίκο κοιμάσαι;» ρωτάει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να απαντά ενοχλημένος «καλά ακόμα και εδώ με βρήκες βρε παιδί μου;»
Υποβρύχια «έφοδο» στον Νίκο Πορτοκάλογλου με τον οποίο περιοδεύουν ανά την Ελλάδα, πραγματοποίησε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη ενόψει των συναυλιών που θα δώσουν τις επόμενες ημέρες.
Φορώντας μάσκα και αναπνευστήρα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μέσα από το νερό για να ταράξει τον «ύπνο» του συναδέλφου της πάνω σε ένα SUP.
«Νίκο κοιμάσαι;» ρωτάει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να απαντά ενοχλημένος «καλά ακόμα και εδώ με βρήκες βρε παιδί μου;»
«Είσαι έτοιμος για την απόβαση;» ρωτά στη συνέχεια η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να απαντά θετικά απαριθμώντας τις επερχόμενες συναυλίες τους.
«Μπράβο, κοιμήσου τώρα» κλείνει τον διάλογο η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχωρώντας με μια βουτιά.
Δείτε το βίντεο
Φορώντας μάσκα και αναπνευστήρα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται μέσα από το νερό για να ταράξει τον «ύπνο» του συναδέλφου της πάνω σε ένα SUP.
«Νίκο κοιμάσαι;» ρωτάει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να απαντά ενοχλημένος «καλά ακόμα και εδώ με βρήκες βρε παιδί μου;»
«Είσαι έτοιμος για την απόβαση;» ρωτά στη συνέχεια η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να απαντά θετικά απαριθμώντας τις επερχόμενες συναυλίες τους.
«Μπράβο, κοιμήσου τώρα» κλείνει τον διάλογο η Άλκηστις Πρωτοψάλτη αποχωρώντας με μια βουτιά.
Δείτε το βίντεο
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