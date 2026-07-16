Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Από τη Δευτέρα 20/7 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ΑμεΑ του δήμου Θεσσαλονίκης
Από τη Δευτέρα 20/7 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατασκηνώσεων ΑμεΑ του δήμου Θεσσαλονίκης
Εξήντα τρία άτομα με αναπηρίες, που ανήκουν πρωτίστως σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες και είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχουν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν σε κατασκήνωση
Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις ΑμεΑ 2026», που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μέσω αυτού, εξήντα τρία άτομα με αναπηρίες, που ανήκουν πρωτίστως σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες και είναι κάτοικοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχουν την ευκαιρία να φιλοξενηθούν σε κατασκήνωση η οποία θα επιλεγεί στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Συγκεκριμένα, παρέχονται στα ωφελούμενα άτομα με αναπηρία, δωρεάν καλοκαιρινές διακοπές, διάρκειας δέκα ημερών, μεταξύ των ημερομηνιών 31-8-2026 και 9-9-2026 με βάση την δυνατότητα ημερομηνίας που θα σημειωθεί από την ανάδοχο κατασκήνωση η οποία θα αναδειχθεί.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% από αρμόδια αρχή, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας και έντυπο Ε1 και Ε9 έτους 2025 (εισοδήματα έτους 2025) του ΑμεΑ και της οικογένειας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή απόδειξη πληρωμής ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κ.ο.κ. και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση.
Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο https://thessaloniki.gr/campamea2026/ και θα υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας (Μοναστηρίου 53-55, 6ος όροφος-Γραφείο 3). Πληροφορίες: τηλ. 2313318904, 2313318945, 23133318944, από τις 08:00 έως τις 14:00 και τις απογευματινές ώρες από τις 14:00 έως τις 21:00 στο τηλέφωνο 2310819515.
Συγκεκριμένα, παρέχονται στα ωφελούμενα άτομα με αναπηρία, δωρεάν καλοκαιρινές διακοπές, διάρκειας δέκα ημερών, μεταξύ των ημερομηνιών 31-8-2026 και 9-9-2026 με βάση την δυνατότητα ημερομηνίας που θα σημειωθεί από την ανάδοχο κατασκήνωση η οποία θα αναδειχθεί.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% από αρμόδια αρχή, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας και έντυπο Ε1 και Ε9 έτους 2025 (εισοδήματα έτους 2025) του ΑμεΑ και της οικογένειας, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή απόδειξη πληρωμής ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κ.ο.κ. και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση.
Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο https://thessaloniki.gr/campamea2026/ και θα υποβάλλεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας (Μοναστηρίου 53-55, 6ος όροφος-Γραφείο 3). Πληροφορίες: τηλ. 2313318904, 2313318945, 23133318944, από τις 08:00 έως τις 14:00 και τις απογευματινές ώρες από τις 14:00 έως τις 21:00 στο τηλέφωνο 2310819515.
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