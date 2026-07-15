Η Αποστολία Ζώη φωτογραφίζεται σε καταρράκτες στο Μπαλί: Η φύση δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο για να σε μαγέψει, γράφει
Η Αποστολία Ζώη φωτογραφίζεται σε καταρράκτες στο Μπαλί: Η φύση δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο για να σε μαγέψει, γράφει
Η τραγουδίστρια συνεχίζει τις διακοπές της στον εξωτικό προορισμό που επέλεξε
Νέο υλικό από το ταξίδι της στο Μπαλί μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους η Αποστολία Ζώη. Η τραγουδίστρια, που έχει ήδη δημοσιεύσει στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την απόδρασή της, αυτή τη φορά πόζαρε με φόντο καταρράκτες. Επισκεπτόμενη το συγκεκριμένο μέρος, μαγεύτηκε από την ομορφιά της φύσης και ένιωσε να σβήνονται οι σκέψεις της.
Αποτυπώνοντας μερικές σκέψεις της, η Αποστολία Ζώη έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Υπάρχει ένας άγραφος νόμος που λέει ότι όταν στέκεσαι μπροστά σε έναν καταρράκτη στο Μπαλί, ο θόρυβος του νερού κάνει “mute” όλες τις σκέψεις στο κεφάλι σου. Είναι αυτή η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι η φύση δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο για να σε μαγέψει. Αν νιώθεις κι εσύ ότι χρειάζεσαι επειγόντως ένα τέτοιο mental reset σήμερα, κάνε save αυτό το post και στείλ’ το στον άνθρωπο που θέλεις να σε πάει εκεί».
Η ανάρτηση της Αποστολίας Ζώη
Αποτυπώνοντας μερικές σκέψεις της, η Αποστολία Ζώη έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Υπάρχει ένας άγραφος νόμος που λέει ότι όταν στέκεσαι μπροστά σε έναν καταρράκτη στο Μπαλί, ο θόρυβος του νερού κάνει “mute” όλες τις σκέψεις στο κεφάλι σου. Είναι αυτή η στιγμή που συνειδητοποιείς ότι η φύση δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο για να σε μαγέψει. Αν νιώθεις κι εσύ ότι χρειάζεσαι επειγόντως ένα τέτοιο mental reset σήμερα, κάνε save αυτό το post και στείλ’ το στον άνθρωπο που θέλεις να σε πάει εκεί».
Η ανάρτηση της Αποστολίας Ζώη
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