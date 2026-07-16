Διονύσης Ατζαράκης για τη φοίτησή του σε σχολείο με καλόγριες και τα παιδικά του χρόνια: Ήμασταν επτά χρονών και ο πατέρας μου έλεγε να δούμε ειδήσεις
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Διονύσης Ατζαράκης Καλόγριες Σχολείο

Διονύσης Ατζαράκης για τη φοίτησή του σε σχολείο με καλόγριες και τα παιδικά του χρόνια: Ήμασταν επτά χρονών και ο πατέρας μου έλεγε να δούμε ειδήσεις

Στο πρώτο μου σχολείο υπήρχε καταπίεση, οπότε το χιούμορ ήταν μία διέξοδος, είπε ο κωμικός

Διονύσης Ατζαράκης για τη φοίτησή του σε σχολείο με καλόγριες και τα παιδικά του χρόνια: Ήμασταν επτά χρονών και ο πατέρας μου έλεγε να δούμε ειδήσεις
Ιωάννα Μαρίνου
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Στα παιδικά του χρόνια, την ανατροφή που έλαβε από τους γονείς του και τη φοίτησή του σε σχολείο με καλόγριες αναφέρθηκε ο Διονύσης Ατζαράκης, περιγράφοντας στιγμές από την καθημερινότητά του και αποκαλύπτοντας ότι από μικρή ηλικία ο πατέρας του προτιμούσε τα παιδιά του να βλέπουν ειδήσεις.

Ο κωμικός παραχώρησε συνέντευξη στο Vidcast «Johnny@TheMovies» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την καταπίεση που βίωσε όταν ήταν μικρός λόγω του συντηρητισμού που επικρατούσε στο σχολείο, όπου πήγαινε. Ο Διονύσης Ατζαράκης μοιράστηκε ιστορίες άλλων παιδιών που του είχαν κάνει εντύπωση, αλλά και πιο προσωπικές, με χαρακτηριστική την κοπάνα που είχε κάνει για να επισκεφτεί την Ακρόπολη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κωμικός  είπε: «Στο πρώτο σχολείο υπήρχε καταπίεση, οπότε το χιούμορ ήταν μία διέξοδος. Ήταν συντηρητικό με κάθε τρόπο, τα παιδιά φορούσαν στολές, ένα παιδί είχε μια ουρίτσα και του την έκοψαν. Είχα κάνει κοπάνες. Μια φορά στο σχολείο με τις καλόγριες είχαμε κάνει κοπάνα με δύο φίλες μου και είχαμε πάει στην Ακρόπολη. Με είχαν πιάσει και ενημέρωσαν τους γονείς μου».

Δείτε το βίντεο



Στη συνέχεια, ο Διονύσης Ατζαράκης ανέφερε ότι ο πατέρας του λόγω του χαρακτήρα και της επαγγελματικής του ιδιότητας ως δικηγόρου, είχε πιο αυστηρή στάση απέναντι σε όσα παρακολουθούσαν στην τηλεόραση τα παιδιά του: «Ο πατέρας μου είχε κάποιους περιορισμούς. Ήταν δικηγόρος και πολύ σοβαρός. Μπορεί να έμπαινε στο σπίτι όταν ήμασταν επτά χρονών και να βλέπαμε παιδικά και να έλεγε "τι είναι αυτά δείτε τίποτα ειδήσεις, δείτε κάτι πιο σοβαρό". Δεν ήθελε να βλέπουμε βλακείες. Η μαμά μου μας πήγαινε σε θεάματα, ταινίες».



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Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του τόνισε ότι ακόμα και όταν αναλαμβάνει να κάνει μία διαφήμιση προτιμάει να γράψει ο ίδιος το σενάριο, λέγοντας: «Πάντα γράφω εγώ τα σενάρια. Το χειρότερό μου είναι όταν μία διαφημιστική θα μου στείλει έτοιμο σενάριο. Πολλές φορές προσπαθούν να το φέρουν στο στιλ μου».

Ιωάννα Μαρίνου
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