Διονύσης Ατζαράκης για τη φοίτησή του σε σχολείο με καλόγριες και τα παιδικά του χρόνια: Ήμασταν επτά χρονών και ο πατέρας μου έλεγε να δούμε ειδήσεις

Διονύσης Ατζαράκης μοιράστηκε ιστορίες άλλων παιδιών που του είχαν κάνει εντύπωση, αλλά και πιο προσωπικές, με χαρακτηριστική την κοπάνα που είχε κάνει για να επισκεφτεί την Ακρόπολη.



κωμικός είπε:





Κλείσιμο



Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του τόνισε ότι ακόμα και όταν αναλαμβάνει να κάνει μία διαφήμιση προτιμάει να γράψει ο ίδιος το σενάριο, λέγοντας: «Πάντα γράφω εγώ τα σενάρια. Το χειρότερό μου είναι όταν μία διαφημιστική θα μου στείλει έτοιμο σενάριο. Πολλές φορές προσπαθούν να το φέρουν στο στιλ μου».

Στη συνέχεια, ο Διονύσης Ατζαράκης ανέφερε ότι ο πατέρας του λόγω του χαρακτήρα και της επαγγελματικής του ιδιότητας ως δικηγόρου, είχε πιο αυστηρή στάση απέναντι σε όσα παρακολουθούσαν στην τηλεόραση τα παιδιά του: «Ο πατέρας μου είχε κάποιους περιορισμούς. Ήταν δικηγόρος και πολύ σοβαρός. Μπορεί να έμπαινε στο σπίτι όταν ήμασταν επτά χρονών και να βλέπαμε παιδικά και να έλεγε "τι είναι αυτά δείτε τίποτα ειδήσεις, δείτε κάτι πιο σοβαρό". Δεν ήθελε να βλέπουμε βλακείες. Η μαμά μου μας πήγαινε σε θεάματα, ταινίες».