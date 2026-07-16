Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ
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Σαμ Νιλ αιτία θανάτου Πνευμονία

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ

Ο ηθοποιός που πέθανε στα 78 του είχε νικήσει τον καρκίνο λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ
Ιωάννα Μαρίνου
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Την αιτία θανάτου του Σαμ Νιλ, αποκάλυψε ο επί χρόνια εκπρόσωπός του, βάζοντας τέλος στις αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μετά την είδηση ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 78 του χρόνια.

Την Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο εκπρόσωπός του, Φίλιπ Γκρεντζ ανακοίνωσε την αιτία θανάτου, εξηγώντας ότι προχώρησε στη σχετική ενημέρωση έπειτα από συνεννόηση με την οικογένεια του ηθοποιού, λόγω «ανακριβειών και κατάφωρων ψευδών» που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης.

«Ο Σαμ πέθανε από πνευμονία. Πριν αρρωστήσει, είχε δώσει γενναία μάχη και είχε νικήσει το λέμφωμα χάρη σε μια νέα θεραπεία που ονομάζεται CAR-T. Παράλληλα με τη λειτουργία του βραβευμένου οινοποιείου του, Two Paddocks είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα τεσσάρων παραγωγών μέσα στον τελευταίο χρόνο, οι οποίες θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες», ανέφερε στη δήλωσή του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τον Νιλ «έναν άνθρωπο που απεχθανόταν τη δημοσιότητα», εξηγώντας ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο αγρόκτημά του στη Νέα Ζηλανδία. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν πραγματικά κοντά στον Σαμ, επειδή σεβάστηκαν την ιδιωτικότητά του, όπως του άξιζε, αλλά και την ανάγκη της οικογένειάς του για διακριτικότητα σε αυτή την ανείπωτα δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε ο Γκρεντζ.

Ο 78χρονος σταρ πέθανε αιφνίδια τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, μόλις τρεις μήνες αφότου είχε ανακοινώσει ότι είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο. Ο Νιλ είχε διαγνωστεί το 2022 με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα Τ-κυττάρων τρίτου σταδίου, μια μορφή καρκίνου του αίματος. Ύστερα από πολυετή κύκλο χημειοθεραπειών, είχε συμμετάσχει με επιτυχία σε κλινική δοκιμή μίας ανοσοθεραπείας που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου του αίματος.

Η οικογένεια του ηθοποιού ζήτησε αντί στεφάνων και λουλουδιών, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οργανισμούς που ο ίδιος υποστήριζε, καθώς και φιλανθρωπικές οργανώσεις της Νέας Ζηλανδίας που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.

Ήδη από την ανακοίνωση του θανάτου του, η οικογένειά του είχε διευκρινίσει ότι ο Σαμ Νιλ δεν πέθανε από καρκίνο: «Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια του Σαμ Νιλ ανακοινώνει την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του. Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε ελεύθερος από καρκίνο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας στο προσωπικό του Ιδιωτικού Νοσοκομείου St Vincent’s για την απίστευτη φροντίδα που του παρείχαν. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν αργότερα, αλλά προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, σας ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανυπολόγιστη απώλεια».

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Η πρώην σύντροφός του, δημοσιογράφος του ABC Λόρα Τινγκλ δήλωσε, ότι ο οργανισμός του είχε καταπονηθεί όλα αυτά τα χρόνια από τις θεραπείες που έκανε: «Η ουσία είναι ότι έδινε εντατική μάχη με διάφορες μορφές καρκίνου τα τελευταία πέντε χρόνια και αυτό επιβαρύνει οποιονδήποτε οργανισμό. Είχε κάνει πολλές χημειοθεραπείες και πολλές ανοσοθεραπείες και, ευτυχώς, είχε απαλλαγεί από τον καρκίνο του αίματος. Όμως αυτό εξασθένησε το ανοσοποιητικό του σύστημα και νομίζω ότι το σώμα του είχε πλέον εξαντληθεί» και συμπλήρωσε«Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν από κοντά και από μακριά. Όμως αυτή τη φορά ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να αναρρώσει ξανά».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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