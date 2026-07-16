Ματίνα Παγώνη: Όταν βγαίνω στην τηλεόραση το μόνο που προσέχω πάντα είναι το ντύσιμο και το βάψιμό μου





Όσο για την περίοδο της πανδημίας και τις συνεχείς εμφανίσεις της στην τηλεόραση , εξήγησε ότι τότε ο ρόλος της ήταν αποκλειστικά ενημερωτικός, γεγονός που επηρέαζε και τον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόταν σε διάφορες εκπομπές και πάνελ που την καλούσαν: « Δεν ξέρω αν είχα χάρισμα, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο κόσμος μου έλεγε “άλλος άνθρωπος ήσουν στην τηλεόραση τα τρία χρόνια του κορονοϊού και τελείως διαφορετική είσαι από κοντά". Εκείνη την εποχή ήμουν η γιατρός που έβγαινε να ενημερώσει, ήταν ιατρικά και επιστημονικά θέματα. Έπρεπε να εξηγήσω κάποια πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος τι έπρεπε να κάνει. Μέχρι εκεί ».

Στην τηλεοπτική της παρουσία και στην εικόνα που επιλέγει να προβάλλει αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη , σχολιάζοντας ότι το μόνο που προσέχει πριν βγει στον αέρα είναι το ντύσιμο και το βάψιμό της.Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην εκπομπή Καλύτερα Αργά, όπου ήταν καλεσμένη, μίλησε μεταξύ άλλων για τα σχόλια που δέχεται από τον κόσμο όταν τη συναντά στον δρόμο, ενώ παράλληλα τόνισε πως το σημαντικότερο είναι να παραμένει κανείς αυθεντικός μπροστά στις κάμερες.Αναφερόμενη στη διαφορά ανάμεσα στην εικόνα που παρουσιάζει στην τηλεόραση και στην καθημερινότητά της, η Ματίνα Παγώνη ξεκαθάρισε ότι δεν προσπαθεί ποτέ να υποδυθεί κάποιον ρόλο: «Όταν είμαστε σε παρέα ή όταν είμαστε έξω οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, δεν είναι το ίδιο. Δεν μπορώ να έχω το στιλ και το ύφος που είχα στην τηλεόραση. Τώρα όταν βγαίνω στην τηλεόραση και κάνω μια χαλαρή συζήτηση είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το αισθάνομαι και εγώ ότι είμαι διαφορετική. Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έχω προσέξει τίποτα, εγώ το μόνο που προσέχω πάντα είναι το ντύσιμο και το βάψιμο μου. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι αν δεν είσαι ο εαυτός σου δεν έχει νόημα να είσαι στην τηλεόραση, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι καλεσμένος».