Αποχώρησε από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται
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Πόπη Τσαπανίδου ΣΥΡΙΖΑ

Αποχώρησε από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται

Η βουλευτής γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής

Αποχώρησε από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται
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Ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, συνεχίζοντας το κύμα αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η βουλευτής γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Αποχώρησε από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται
Η επιστολή παραίτησης


Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης  και η βουλευτής Τρικκάλων αποχώρησαν χθες  από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις, του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου που συνεχίζει να φυλλοροεί.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη  αλλά και της κυρίας Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 16.

Αποχώρησε από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται
Αποχώρησε από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται

145 ΣΧΟΛΙΑ
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