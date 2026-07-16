Αποχώρησε από την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται

Η βουλευτής γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής