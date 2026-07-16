Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στη Νέα Ζηλανδία
Σεισμός 5,9 Ρίχτερ στη Νέα Ζηλανδία
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), ανέφερε το GFZ
Σεισμός μεγέθους 5,9 Ρίχτερ έπληξε το Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας σήμερα, Πέμπτη 16/7, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών.
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), ανέφερε το GFZ.
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), ανέφερε το GFZ.
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