Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να δουλέψω ξανά ακόμη κι αν δεν είναι αλήθεια, τελείωσα
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Τίμοθι Μπάσφιλντ Σεξουαλική κακοποίηση Σεξουαλική παρενόχληση

Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να δουλέψω ξανά ακόμη κι αν δεν είναι αλήθεια, τελείωσα

Η υπόθεση αφορά δύο νεαρά πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του στη σειρά «The Cleaning Lady» - Ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι τον έχουν κάνει «cancel»

Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να δουλέψω ξανά ακόμη κι αν δεν είναι αλήθεια, τελείωσα
Γεωργία Κοτζιά
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Πως δεν θα μπορέσει να δουλέψει ξανά μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων υποστήριξε ο Τίμοθι Μπάσφιλντ, δηλώνοντας πως η καριέρα του έχει τελειώσει, ακόμη κι αν οι καταγγελίες δεν είναι αληθινές.

Ο 69χρονος Μπάσφιλντ κατέθεσε ενώπιον σώματος ενόρκων στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με κατάθεση της εισαγγελίας που εξασφάλισε η USA Today την Τετάρτη 15 Ιουλίου: «Με έχουν κάνει cancel» και πρόσθεσε: «Δεν θα… δεν νομίζω ότι θα δουλέψω ξανά, μόνο και μόνο από τον φόβο των ανθρώπων ότι θα μπορούσα να το ξανακάνω και, ακόμη κι αν δεν είναι αλήθεια, τελείωσα».

Ο Μπάσφλιντ συνέχισε: «Έχασα τηλεοπτικές δουλειές, σε μια ταινία με αντικατέστησαν ψηφιακά. Το πρακτορείο μου με απέλυσε. Τελείωσα. Δεν πρόκειται για εμένα ή για να με λυπηθεί κανείς».


Όπως εξήγησε στη δίωρη κατάθεσή του, η τελευταία του ελπίδα είναι να μην επηρεαστεί η καριέρα της συζύγου του, Μελίσα Γκίλμπερτ, από τα νομικά του προβλήματα. «Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, όλοι στη ζωή μου έχουν καταστραφεί εξαιτίας αυτών των ψευδών κατηγοριών για χρήματα και εκδίκηση. Τη σύζυγό μου και τη δουλειά της δεν θα τα καταστρέψω», τόνισε.

Ο Μπάσφιλντ κατηγορείται για τέσσερις περιπτώσεις «εγκληματικής σεξουαλικής επαφής» με παιδιά κάτω των 13 ετών, κατηγορίες τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά.

Η υπόθεση σχετίζεται με δύο ανήλικους ηθοποιούς που συμμετείχαν στη σειρά The Cleaning Lady, στην οποία ο ίδιος εργαζόταν ως παραγωγός και σκηνοθέτης την περίοδο 2022–2025.

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Κατά την κατάθεσή του, ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς και προήλθαν από εκδικητική στάση των γονέων των παιδιών, επειδή δεν τα επέλεξε για την τέταρτη σεζόν της σειράς. Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι γονείς «καθοδήγησαν» τα παιδιά να τον κατηγορήσουν.

Οι εισαγγελικές αρχές στο Νέο Μεξικό ανακοίνωσαν την απαγγελία κατηγοριών στις 6 Φεβρουαρίου. Ο ηθοποιός παραδόθηκε τον Ιανουάριο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δικαστής έκρινε ότι δεν υπάρχει ιστορικό εγκληματικής συμπεριφοράς.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο του 2027.
Γεωργία Κοτζιά
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