Γιώργος Σαμπάνης: Η Ιωάννα Σαρρή με κάνει συνέχεια να γελάω, το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι
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Γιώργος Σαμπάνης Ιωάννα Σαρρή

Γιώργος Σαμπάνης: Η Ιωάννα Σαρρή με κάνει συνέχεια να γελάω, το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι

«Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι η Ιωάννα διάλεξε εμένα για εμένα, όλα ξεκινούν από αυτό», τόνισε ο τραγουδιστής

Γιώργος Σαμπάνης: Η Ιωάννα Σαρρή με κάνει συνέχεια να γελάω, το χιούμορ είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Το χιούμορ θεωρεί ο Γιώργος Σαμπάνης πως είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι, χαρακτηριστικό που υπάρχει στη δική του σχέση με την Ιωάννα Σαρρή, η οποία, όπως δήλωσε, τον κάνει να γελάει συνέχεια.

Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στο vidcast «Mary Me» επισήμανε πως με τη σύντροφό του κάνουν διαρκώς πλάκες ο ένας στον άλλον και υποστηρίζει πως αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να πει για τη σχέση τους, πέρα από το γεγονός πως το μοντέλο επέλεξε τον ίδιο για αυτό που πραγματικά είναι: «Το σημαντικότερο για εμένα είναι ότι η Ιωάννα διάλεξε εμένα για εμένα. Όλα ξεκινούν από αυτό», είπε αρχικά ο Γιώργος Σαμπάνης.

Έπειτα πρόσθεσε: «Το πιο σημαντικό πράγμα στη σχέση μας είναι το γέλιο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν με ρωτήσεις ποιό είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορώ να σου πω για την Ιωάννα, είναι το ότι με κάνει συνέχεια να γελάω και νομίζω το κάνω κι εγώ. Όλη την ώρα κάνουμε πλάκες, δεν κάνουμε κάτι άλλο».

Δείτε το βίντεο


Όταν του ζητήθηκε να απαντήσει ποια ήταν η τελευταία φάρσα που του έκανε η Ιωάννα Σαρρή, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Χθες βράδυ είχε κρυφτεί πίσω από την πόρτα για να με τρομάξει. Εντάξει, δεν γέλασα πολύ με αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι γελάμε πολύ μαζί. Είναι σημαντικό αυτό για ένα ζευγάρι. Είναι το πιο σέξι πράγμα που μπορεί να έχει ένα ζευγάρι το χιούμορ».
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

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