Συγκλονιστικό βίντεο: Ο Εγκέλαδος χτυπά σε αεροδρόμιο της Κολομβίας, εικόνες χάους, άνθρωποι τρέχουν πανικόβλητοι

Συγκλονιστικές εικόνες έχουν καταγραφεί από τον φονικό σεισμό της Κολομβίας, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, με τον μέχρι τώρα απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 110 νεκρούς.Η δόνηση είχε επίκεντρο την επαρχία Τσόκο και έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Μπογκοτά μέχρι και τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.Χαρακτηριστικές είναι οι στιγμές που έζησαν επιβάτες και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Περέιρα, όπου την ώρα που χτυπά ο Εγκέλαδος με το σκηνικό να μοιάζει βγαλμένο από ταινία απόλυτης καταστροφής.Δοκάρια πέφτουν, κομμάτια ψευδοροφής σκάνε με δύναμη στο πάτωμα, ενώ τρομαγμένοι άνθρωποι προσπαθούν να καλυφθούν μάταια. Μάλιστα, ένας άνδρας βάζει κάποια στιγμή πάνω από το κεφάλι του μια τσάντα που μοιάζει με χαρτοφύλακας, δημιουργώντας μια υποτυπώδη προστασία, καθώς από θαύμα δεν φαίνεται κανείς εκείνη την ώρα να έχει πάθει κάτι.Σημειώνεται ότι στο τέλος του βίντεο, φαίνεται το χέρι του ανθρώπου που μάλλον το έχει τραβήξει να το κουνάει, καθώς δείχνει να έχει πέσει κι αυτός προσπαθώντας να προστατευτεί.