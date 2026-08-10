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Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που περιορίζει τα συνιστώμενα παιδικά εμβόλια
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Εμβόλια Παιδικά εμβόλια MMR

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που περιορίζει τα συνιστώμενα παιδικά εμβόλια

Μεταξύ άλλων συστήνει τον διαχωρισμό του τριπλού εμβολίου ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς και χορήγηση σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που περιορίζει τα συνιστώμενα παιδικά εμβόλια
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα δΕΥΤΈΡΑ διάταγμα που περιλαμβάνει νέες συστάσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών, περιορίζοντας σε 11 τα συνιστώμενα εμβόλια.

Ζητά παράλληλα τον διαχωρισμό του συνδυασμένου εμβολίου ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR) και τη χορήγησή τους σε τρεις διαφορετικές επισκέψεις στον γιατρό.

Κατά την υπογραφή του διατάγματος στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως η κυβέρνησή του αναγνωρίζει τις συστάσεις μόνο για 11 εμβολιασμούς «κατά των πιο σοβαρών και επικίνδυνων ασθενειών». Ανέφερε επίσης πως στις ΗΠΑ συστήνονται περισσότερα παιδικά εμβόλια από άλλες χώρες, «ακόμη και διπλάσιες δόσεις από ορισμένες χώρες της Ευρώπης».

Ειδικοί δημόσιας υγείας επισημαίνουν πως το πρόγραμμα ανοσοποίησης βασίστηκε σε δεκαετίες συλλογής δεδομένων που δείχνουν ότι τα εμβόλια μπορούν να προστατεύσουν από σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, προειδοποιώντας πως η μείωση των συνιστώμενων εμβολίων θα αφήσει περισσότερα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες που μπορούν να προληφθούν.
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