Η Κέιτι Χολμς εθεάθη να περπατάει χέρι χέρι με γνωστό εικαστικό: Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε, λέει πρόσωπο που τους είδε
Η Κέιτι Χολμς εθεάθη να περπατάει χέρι χέρι με γνωστό εικαστικό: Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε, λέει πρόσωπο που τους είδε
Οι δυο τους παρακολούθησαν μαζί προβολή ταινίας, πυροδοτώντας φήμες για νέα σχέση
Νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως γύρισε η Κέιτι Χολμς, καθώς εθεάθη να κρατάει το χέρι γνωστού εικαστικού σε κοινή τους εμφάνιση, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν ένα ιδιαίτερα τρυφερό κλίμα μεταξύ τους.
Η 47χρονη ηθοποιός και ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι παρακολούθησαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου την προβολή της ταινίας «The Invite». Σύμφωνα με πρόσωπο που τους είδε και μίλησε στο People, οι δυο τους έφτασαν στον χώρο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι μεταξύ τους.
«Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι μαζί και η Κέιτι χαμογελούσε όλο το βράδυ», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας: «Κάθονταν μαζί κατά τη διάρκεια της ταινίας και κάποια στιγμή εκείνη ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του. Έδειχναν πολύ χαριτωμένοι».
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Παρότι δεν φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί, σύμφωνα με τον ίδιο μάρτυρα, παρέμειναν μαζί και σε πάρτι που ακολούθησε, όπου συνομίλησαν με φίλους.
Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι είναι εικαστικός με έδρα τη Νέα Υόρκη και είναι γνωστός για έργα που αφορούν σε θέματα όπως η γήρανση, ο χρόνος και η μνήμη. Απόφοιτος της School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε μουσεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα, η σειρά πορτρέτων του με τίτλο «Timeless Women in New York» φιλοξενήθηκε στις βιτρίνες πολυκαταστήματος στην 5η Λεωφόρο.
Η τελευταία γνωστή σχέση της Κέιτι Χολμς ήταν με τον μουσικό Μπόμπι Γούτεν Γ΄ το 2022. Πριν από εκείνον διατηρούσε επί έξι χρόνια σχέση με τον Τζέιμι Φοξ, μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο απέκτησε την 20χρονη κόρη τους, Σούρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε διατηρήσει σχέση και με τον ηθοποιό Τζόσουα Τζάκσον, συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Dawson's Creek».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 47χρονη ηθοποιός και ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι παρακολούθησαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου την προβολή της ταινίας «The Invite». Σύμφωνα με πρόσωπο που τους είδε και μίλησε στο People, οι δυο τους έφτασαν στον χώρο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι μεταξύ τους.
«Της ψιθύριζε στο αυτί και εκείνη γελούσε. Έδειχναν πολύ άνετοι μαζί και η Κέιτι χαμογελούσε όλο το βράδυ», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας: «Κάθονταν μαζί κατά τη διάρκεια της ταινίας και κάποια στιγμή εκείνη ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του. Έδειχναν πολύ χαριτωμένοι».
Δείτε τη φωτογραφία
Katie Holmes Holds Hands with New Man on Date Night in the Hamptons (Exclusive Source) https://t.co/F3H5uOvJe7— People (@people) July 14, 2026
Ο Τζέισον Μπαρντ Γιαρμόσκι είναι εικαστικός με έδρα τη Νέα Υόρκη και είναι γνωστός για έργα που αφορούν σε θέματα όπως η γήρανση, ο χρόνος και η μνήμη. Απόφοιτος της School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε μουσεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα, η σειρά πορτρέτων του με τίτλο «Timeless Women in New York» φιλοξενήθηκε στις βιτρίνες πολυκαταστήματος στην 5η Λεωφόρο.
Η τελευταία γνωστή σχέση της Κέιτι Χολμς ήταν με τον μουσικό Μπόμπι Γούτεν Γ΄ το 2022. Πριν από εκείνον διατηρούσε επί έξι χρόνια σχέση με τον Τζέιμι Φοξ, μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Κρουζ, με τον οποίο απέκτησε την 20χρονη κόρη τους, Σούρι. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε διατηρήσει σχέση και με τον ηθοποιό Τζόσουα Τζάκσον, συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Dawson's Creek».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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