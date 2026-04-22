Παναγιώτης Στάθης: Είδα ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες να κλαίνε με λυγμούς για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
Παναγιώτης Στάθης: Είδα ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες να κλαίνε με λυγμούς για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη
Να θρηνούν ανυπόκριτα και με σπαραγμό, είπε για τον αείμνηστο δημοσιογράφο και παρουσιαστή
Στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Στάθης, αποκαλύπτοντας πως είδε ανθρώπους να κλαίνε γοερά με την είδηση του θανάτου του. Ο δημοσιογράφος που ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», μετά την αποχώρηση του αείμνηστου συναδέλφου του, τόνισε επίσης πως ο τελευταίος δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ποτέ, αφού εξέφραζε τις αγωνίες των ανθρώπων.
Μιλώντας στο Τύπος Tv για το συναισθηματικό βάρος που έφερε η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο Παναγιώτης Στάθης μοιράστηκε: «Ο Γιώργος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν ούτε από την εκπομπή ούτε από την τηλεόραση γενικότερα. Αυθεντικός εκφραστής της λαϊκής αγωνίας, καθημερινός συνομιλητής του κόσμου. Η απώλεια του ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή και για την εκπομπή και τον όμιλο ΑΝΤ1 και για όλους μας. Είδα ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες να κλαίνε με λυγμούς και να θρηνούν την απώλεια του, ανυπόκριτα και με σπαραγμό».
Στο πλαίσιο της συνέντευξης ο Παναγιώτης Στάθης ρωτήθηκε για το αν η παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν σπουδαίο μάθημα ή τολμηρό εγχείρημα, με τον δημοσιογράφο να εξηγεί πως ισχύουν και τα δύο. «Και τα δύο. Πάντα πίστευα πως η επόμενη μέρα του “Καλημέρα Ελλάδα” θα ήταν δύσκολη και, προφανώς, απαιτητική έως απόλυτα δυσχερής για τον/τους παρουσιαστή/παρουσιαστές του. Αυτή η δυσκολία έγκειται στην ιστορικότητα της εκπομπής και την τεράστια διαχρονική επιτυχία της, που συνδέθηκε όσο – πιθανόν – καμία άλλη με τον παρουσιαστή της επί τρεις δεκαετίες. Ο δρόμος, προφανώς, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, έχει πολλή ανηφοριά. Αλλά, αλήθεια τώρα, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια τέτοια πρόκληση; Εγώ, πάντως, όχι», σχολίασε.
Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης του είχε δώσει μία συμβουλή που δεν ακολούθησε, πράγμα για το οποίο μετάνιωσε. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να μοιραστεί τι τον είχε συμβουλεύσει. «Λίγο καιρό πριν, είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση. Με συμβούλεψε, είναι η αλήθεια, κάτι που δεν θα αποκαλύψω. Θα πω μόνο πως για άλλους λόγους, που δεν είναι της παρούσης, δεν ακολούθησα τη συμβουλή του Παπαδάκη και έκανα λάθος, το πλήρωσα μάλιστα. Θα αποκαλύψω, πάντως, πως ο Γιώργος μού είχε τηλεφωνήσει το καλοκαίρι, όταν βρισκόμουν σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, για να με παροτρύνει θερμότατα να κάνω το βήμα», εκμυστηρεύτηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μιλώντας στο Τύπος Tv για το συναισθηματικό βάρος που έφερε η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο Παναγιώτης Στάθης μοιράστηκε: «Ο Γιώργος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανέναν ούτε από την εκπομπή ούτε από την τηλεόραση γενικότερα. Αυθεντικός εκφραστής της λαϊκής αγωνίας, καθημερινός συνομιλητής του κόσμου. Η απώλεια του ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή και για την εκπομπή και τον όμιλο ΑΝΤ1 και για όλους μας. Είδα ανθρώπους μπροστά και πίσω από τις κάμερες να κλαίνε με λυγμούς και να θρηνούν την απώλεια του, ανυπόκριτα και με σπαραγμό».
Στο πλαίσιο της συνέντευξης ο Παναγιώτης Στάθης ρωτήθηκε για το αν η παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν σπουδαίο μάθημα ή τολμηρό εγχείρημα, με τον δημοσιογράφο να εξηγεί πως ισχύουν και τα δύο. «Και τα δύο. Πάντα πίστευα πως η επόμενη μέρα του “Καλημέρα Ελλάδα” θα ήταν δύσκολη και, προφανώς, απαιτητική έως απόλυτα δυσχερής για τον/τους παρουσιαστή/παρουσιαστές του. Αυτή η δυσκολία έγκειται στην ιστορικότητα της εκπομπής και την τεράστια διαχρονική επιτυχία της, που συνδέθηκε όσο – πιθανόν – καμία άλλη με τον παρουσιαστή της επί τρεις δεκαετίες. Ο δρόμος, προφανώς, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, έχει πολλή ανηφοριά. Αλλά, αλήθεια τώρα, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια τέτοια πρόκληση; Εγώ, πάντως, όχι», σχολίασε.
Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης του είχε δώσει μία συμβουλή που δεν ακολούθησε, πράγμα για το οποίο μετάνιωσε. Παρόλα αυτά, δεν θέλησε να μοιραστεί τι τον είχε συμβουλεύσει. «Λίγο καιρό πριν, είχαμε κάνει μια μεγάλη συζήτηση. Με συμβούλεψε, είναι η αλήθεια, κάτι που δεν θα αποκαλύψω. Θα πω μόνο πως για άλλους λόγους, που δεν είναι της παρούσης, δεν ακολούθησα τη συμβουλή του Παπαδάκη και έκανα λάθος, το πλήρωσα μάλιστα. Θα αποκαλύψω, πάντως, πως ο Γιώργος μού είχε τηλεφωνήσει το καλοκαίρι, όταν βρισκόμουν σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1, για να με παροτρύνει θερμότατα να κάνω το βήμα», εκμυστηρεύτηκε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
