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Νεαροί έκλεψαν αγροτικό στο Γαλάτσι μετά από μισή ώρα προσπαθειών, δείτε βίντεο
Νεαροί έκλεψαν αγροτικό στο Γαλάτσι μετά από μισή ώρα προσπαθειών, δείτε βίντεο
Οι δράστες επέστρεψαν με μπαταρία όταν διαπίστωσαν ότι το όχημα δεν έπαιρνε μπροστά, ενώ ο ιδιοκτήτης είχε αφαιρέσει και τα μπουζοκαλώδια και είχε τοποθετήσει αντικλεπτικό
Βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ την κλοπή ενός αγροτικού αυτοκινήτου από την πλατεία Κύπρου στο Γαλάτσι έδωσε στη δημοσιότητα ο Alpha. Οι εικόνες από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνουν τις κινήσεις τεσσάρων νεαρών, οι οποίοι χρειάστηκαν περίπου μισή ώρα μέχρι να καταφέρουν να βάλουν μπροστά το όχημα και να εξαφανιστούν.
Στο βίντεο φαίνεται ότι οι δράστες πλησιάζουν αρχικά το αγροτικό και επιχειρούν να το παραβιάσουν από την πλευρά του συνοδηγού. Στη συνέχεια μετακινούνται στη θέση του οδηγού και συνεχίζουν επίμονα τις προσπάθειές τους, χωρίς να δείχνουν να ανησυχούν ότι βρίσκονται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, όπου θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν αντιληπτοί.
Ιδιοκτήτης του αγροτικού είναι ο Αργύρης Πέτρου, μηχανικός αυτοκινήτων, ο οποίος είχε αγοράσει το όχημα μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα για να το χρησιμοποιεί στις καλλιέργειες με τις ελιές που διαθέτει στο χωριό του, στο Αίγιο.
Το αγροτικό δεν είχε ακόμη πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσής τους. Ο ιδιοκτήτης, γνωρίζοντας τον κίνδυνο κλοπής, είχε λάβει σειρά μέτρων προστασίας. Είχε αφήσει το όχημα χωρίς βενζίνη, είχε αφαιρέσει τη μπαταρία και τα μπουζοκαλώδια, ενώ είχε τοποθετήσει και ειδικό αντικλεπτικό μπαστούνι, το οποίο κλείδωνε το τιμόνι και το φρένο.
Έπειτα από περίπου μισή ώρα προσπαθειών κατάφεραν τελικά να θέσουν το αγροτικό σε κίνηση και να διαφύγουν. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, οι δράστες έφυγαν χωρίς να λειτουργούν κανονικά τα φρένα, χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο για να ελέγχουν το όχημα.
Το επόμενο πρωί ο Αργύρης Πέτρου διαπίστωσε ότι το αγροτικό είχε κάνει φτερά. Άρχισε αμέσως να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και τότε είδε καρέ-καρέ ολόκληρη τη δράση των τεσσάρων νεαρών.
Στη συνέχεια αναζήτησε μόνος του το όχημα στους γύρω δρόμους και στις γειτονικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο ιδιοκτήτης προχώρησε σε καταγγελία της κλοπής στην Αστυνομία, ενώ δημοσίευσε το βίντεο και σε διαδικτυακές σελίδες και ομάδες αγγελιών, με την ελπίδα ότι κάποιος θα αναγνωρίσει το αγροτικό ή θα έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.
Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει το όχημα να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, τονίζοντας ότι το είχε αποκτήσει μόλις πρόσφατα προκειμένου να εξυπηρετεί τις αγροτικές εργασίες και τη φροντίδα των ελαιόδεντρών του στο Αίγιο.
Στο βίντεο φαίνεται ότι οι δράστες πλησιάζουν αρχικά το αγροτικό και επιχειρούν να το παραβιάσουν από την πλευρά του συνοδηγού. Στη συνέχεια μετακινούνται στη θέση του οδηγού και συνεχίζουν επίμονα τις προσπάθειές τους, χωρίς να δείχνουν να ανησυχούν ότι βρίσκονται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ανάμεσα σε πολυκατοικίες, όπου θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν αντιληπτοί.
Ιδιοκτήτης του αγροτικού είναι ο Αργύρης Πέτρου, μηχανικός αυτοκινήτων, ο οποίος είχε αγοράσει το όχημα μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα για να το χρησιμοποιεί στις καλλιέργειες με τις ελιές που διαθέτει στο χωριό του, στο Αίγιο.
Το αγροτικό δεν είχε ακόμη πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσής τους. Ο ιδιοκτήτης, γνωρίζοντας τον κίνδυνο κλοπής, είχε λάβει σειρά μέτρων προστασίας. Είχε αφήσει το όχημα χωρίς βενζίνη, είχε αφαιρέσει τη μπαταρία και τα μπουζοκαλώδια, ενώ είχε τοποθετήσει και ειδικό αντικλεπτικό μπαστούνι, το οποίο κλείδωνε το τιμόνι και το φρένο.
Επέστρεψαν με μπαταρία και έφυγαν χρησιμοποιώντας το χειρόφρενοΟι τέσσερις νεαροί δεν εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους όταν διαπίστωσαν ότι το όχημα δεν διέθετε μπαταρία. Αποχώρησαν προσωρινά και λίγο αργότερα επέστρεψαν, έχοντας μαζί τους μπαταρία, προκειμένου να συνεχίσουν την απόπειρά τους.
Έπειτα από περίπου μισή ώρα προσπαθειών κατάφεραν τελικά να θέσουν το αγροτικό σε κίνηση και να διαφύγουν. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, οι δράστες έφυγαν χωρίς να λειτουργούν κανονικά τα φρένα, χρησιμοποιώντας το χειρόφρενο για να ελέγχουν το όχημα.
Το επόμενο πρωί ο Αργύρης Πέτρου διαπίστωσε ότι το αγροτικό είχε κάνει φτερά. Άρχισε αμέσως να αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και τότε είδε καρέ-καρέ ολόκληρη τη δράση των τεσσάρων νεαρών.
Στη συνέχεια αναζήτησε μόνος του το όχημα στους γύρω δρόμους και στις γειτονικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Ο ιδιοκτήτης προχώρησε σε καταγγελία της κλοπής στην Αστυνομία, ενώ δημοσίευσε το βίντεο και σε διαδικτυακές σελίδες και ομάδες αγγελιών, με την ελπίδα ότι κάποιος θα αναγνωρίσει το αγροτικό ή θα έχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.
Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε ή έχει δει το όχημα να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, τονίζοντας ότι το είχε αποκτήσει μόλις πρόσφατα προκειμένου να εξυπηρετεί τις αγροτικές εργασίες και τη φροντίδα των ελαιόδεντρών του στο Αίγιο.
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