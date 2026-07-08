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Η Δέσποινα Βανδή πήγε σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και τραγούδησε μαζί της στη σκηνή, δείτε βίντεο
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Δέσποινα Βανδή Νατάσα Θεοδωρίδου Θέατρο Άλσος

Η Δέσποινα Βανδή πήγε σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και τραγούδησε μαζί της στη σκηνή, δείτε βίντεο

Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς, είπε η Δέσποινα Βανδή αναφερόμενη στην επερχόμενη συνεργασία τους

Η Δέσποινα Βανδή πήγε σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και τραγούδησε μαζί της στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σκηνή με τη Νατάσα Θεοδωρίδου ανέβηκε η Δέσποινα Βανδή, ερμηνεύοντας μαζί μεγάλες επιτυχίες τους λίγο πριν από τη επερχόμενη συνεργασία τους σε Αθηναϊκή πίστα.

Το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, η Νατάσα Θεοδωρίδου πραγματοποίησε συναυλία στο Θέατρο Άλσος και ανάμεσα στα πρόσωπα που την απόλαυσαν από κοντά ήταν η Δέσποινα Βανδή. Η τραγουδίστρια είπε με τη συνάδελφό της μεταξύ άλλων το «Αδιέξοδο», ενώ σχολίασε για τη μελλοντική συνεργασία τους: «Πήρατε μία μικρή γεύση για τα προσεχώς».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Η Δέσποινα Βανδή πήγε σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και τραγούδησε μαζί της στη σκηνή, δείτε βίντεο

Όπως έχει γίνει γνωστό οι δύο γυναίκες αναμένεται να ενώσουν τις φωνές τους το ερχόμενο φθινόπωρο στο «ΝΟΧ».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δέχτηκε την αγάπη του κόσμου τόσο μέσα από τη μεγάλη προσέλευση, αλλά και από δώρα που έλαβε στο καμαρίνι από θαυμαστές της, όπως ήταν μία ανθοδέσμη με λουλούδια και μία ζωγραφιά, που την απεικόνιζε. Η ίδια σχολίασε για τη συγκεκριμένη κίνηση: «Αυτό είναι μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού. Είναι πολύ ωραίο να σε βλέπουν έτσι, ως έναν άνθρωπο χαρούμενο, με πλατύ χαμόγελο, με μεγάλα μάτια καθαρά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό».

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Η Δέσποινα Βανδή πήγε σε συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και τραγούδησε μαζί της στη σκηνή, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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