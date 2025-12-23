Ο Μπράντλεϊ Κούπερ θέλει να κάνει πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ηθοποιός μίλησε με τη μητέρα του μοντέλου πριν από την πρόταση γάμου, δείχνοντας πόσο σοβαρά βλέπει το κοινό τους μέλλον

Ιωάννα Μαρίνου
Ένα βήμα πριν από τον γάμο φαίνεται πως βρίσκονται ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο 50χρονος ηθοποιός έχει ήδη ζητήσει την άδεια της μητέρας της, Γιολάντα Χαντίντ, προκειμένου να της κάνει πρόταση γάμου.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ θέλησε να δείξει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τη σχέση του με τo 30χρονo supermodel, εκφράζοντας την πρόθεσή του να δημιουργήσουν μαζί οικογένεια στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, έχει ενημερώσει και τη μητέρα του, Γκλόρια Καμπάνο, με την οποία διατηρεί στενή σχέση.

Η Τζίτζι Χαντίντ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωρίζει ότι η πρόταση γάμου είναι θέμα χρόνου και έχει ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο του γάμου τόσο με τη μητέρα της όσο και με τον πατέρα της, Μοχάμεντ Χαντίντ. Όπως σημειώνει άτομο από το περιβάλλον της, η αποδοχή της μητέρας της θεωρήθηκε δεδομένη, ωστόσο η συζήτηση με τον πατέρα της έκανε την απόφαση πιο επίσημη.


Σημαντικό ρόλο στην απόφαση του ζευγαριού να προχωρήσει σε γάμο παίζουν και τα παιδιά τους. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει αποκτήσει την οκτάχρονη κόρη του, Λέα ντε Σεν, με την πρώην σύντροφό του Ιρίνα Σάικ, ενώ η Τζίτζι Χαντίντ έχει την πεντάχρονη κόρη της, Κάι, από τη σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ.

Οι εκπρόσωποι των δύο δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις πληροφορίες. Το περασμένο Σάββατο, πάντως, το ζευγάρι εμφανίστηκε ιδιαίτερα τρυφερό στη Νέα Υόρκη, καθώς εθεάθη να κρατιέται χέρι-χέρι μετά από θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση τους παραμένει σε εξαιρετικό κλίμα.
