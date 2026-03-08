Ημέρα της Γυναίκας: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ με τις πρωταγωνίστριες του ελληνικού σινεμά
Αφιερωμένο σε όλες, ήταν το σχόλιο που συνόδευε την ανάρτηση της εταιρείας παραγωγής στο Instagram

Ένα βίντεο ετοίμασε η Φίνος Φιλμ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο κλιπ, που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram, παρελαύνουν πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένη Καρέζη, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρθα Καραγιάννη, ενώ ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων ο Λάμπρος Κωνταντάρας και ο Κώστας Βουτσάς μιλούν γι' αυτές. Το βίντεο απαρτίζεται από σκηνές διάσημων ταινιών της Φίνος Φιλμ.

«Ρωτήσαμε τους άντρες της Φίνος Φιλμ τη γνώμη τους για τις γυναίκες και να τι μας απάντησαν. Αφιερωμένο σε όλες», ήταν το σχόλιο στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησης. 

Δείτε το βίντεο της Φίνος Φιλμ

3 ΣΧΟΛΙΑ

