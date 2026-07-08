Νέο επικό τρέιλερ για το «Dune: Part Three» με Σαλαμέ, Ζεντάγια, Πάτινσον, Πιου και Μομόα
Νέο επικό τρέιλερ για το «Dune: Part Three» με Σαλαμέ, Ζεντάγια, Πάτινσον, Πιου και Μομόα
Το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας και εξερευνά τις συνέπειες της κυριαρχίας του Πολ ως αυτοκράτορα
Ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Dune: Part Three» παρουσιάστηκε μπροστά σε φανατικούς θαυμαστές του κινηματογραφικού franchise και δημοσιογράφους στο Λος Άντζελες.
Ο Ντενί Βιλνέβ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόσφεραν την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα ματιά στο πολυαναμενόμενο τελευταίο κεφάλαιο της sci-fi τριλογίας. Το παγκόσμιο Imax fan event μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε Σικάγο, Ντάλας, Τορόντο, Μόντρεαλ, Λονδίνο, Βερολίνο, Πόλη του Μεξικού και Άμπου Ντάμπι.
Στη νέα ταινία, ο Σαλαμέ επιστρέφει ως Πολ Ατρείδης, συνεχίζοντας την ιστορία μετά την άνοδό του στην εξουσία στο τέλος του «Dune: Part Two». Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, το τρίτο μέρος διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας και εξερευνά τις συνέπειες της κυριαρχίας του Πολ ως αυτοκράτορα. Και τα πράγματα γίνονται σκοτεινά.
Ο ήρωας έχει το χάρισμα να βλέπει οράματα από το μέλλον, όμως το μυαλό του έχει θολώσει από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο του γαλαξία. «Το μέλλον έχει έναν τρόπο να μου μιλά», λέει ο Πολ. «Δεν μπορώ να δω τι έρχεται».
Δείτε το τρέιλερ
Ο Πολ έχει επίσης έναν νέο αντίπαλο, τον Σκάιτεϊλ που θέλει να εκθρονίσει τον αυτοκράτορα. «Σχεδιάζουμε να χτυπήσουμε τον πυρήνα της αυτοκρατορικής εξουσίας», λέει ο Σκάιτεϊλ, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, καθιστώντας σαφές ότι στόχος του δεν είναι τίποτα λιγότερο από «αλλαγή καθεστώτος».
Το τρέιλερ αναδεικνύει επίσης τη Ζεντάγια ως την πολεμίστρια των Φρέμεν, Τσάνι, της οποίας ο έρωτας με τον Πολ έχει περιπλακεί μετά τον γάμο του με την πριγκίπισσα Ιρουλάν, την οποία υποδύεται η Φλόρενς Πιου, και η οποία θέλει ένα παιδί. Έντονη είναι και η παρουσία του Ντάνκαν Άινταχο, του τρομερού πολεμιστή που πέθανε υπερασπιζόμενος τον Πολ και τη μητέρα του, την οποία ενσαρκώνει η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, και ο οποίος έχει αναστηθεί ως γκόλα.
Το franchise περιλαμβάνει δύο ταινίες, το Dune: Part One (2021) και το Dune: Part Two (2025), που συγκέντρωσαν συνολικά 1,12 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και απέσπασαν οκτώ Όσκαρ από 15 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία.
Το τελευταίο μέρος της τριλογίας αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.
Ο Ντενί Βιλνέβ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρόσφεραν την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα ματιά στο πολυαναμενόμενο τελευταίο κεφάλαιο της sci-fi τριλογίας. Το παγκόσμιο Imax fan event μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε Σικάγο, Ντάλας, Τορόντο, Μόντρεαλ, Λονδίνο, Βερολίνο, Πόλη του Μεξικού και Άμπου Ντάμπι.
Στη νέα ταινία, ο Σαλαμέ επιστρέφει ως Πολ Ατρείδης, συνεχίζοντας την ιστορία μετά την άνοδό του στην εξουσία στο τέλος του «Dune: Part Two». Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Dune Messiah» του Φρανκ Χέρμπερτ, το τρίτο μέρος διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα της προηγούμενης ταινίας και εξερευνά τις συνέπειες της κυριαρχίας του Πολ ως αυτοκράτορα. Και τα πράγματα γίνονται σκοτεινά.
Ο ήρωας έχει το χάρισμα να βλέπει οράματα από το μέλλον, όμως το μυαλό του έχει θολώσει από τότε που ανέλαβε τον έλεγχο του γαλαξία. «Το μέλλον έχει έναν τρόπο να μου μιλά», λέει ο Πολ. «Δεν μπορώ να δω τι έρχεται».
Δείτε το τρέιλερ
Ο Πολ έχει επίσης έναν νέο αντίπαλο, τον Σκάιτεϊλ που θέλει να εκθρονίσει τον αυτοκράτορα. «Σχεδιάζουμε να χτυπήσουμε τον πυρήνα της αυτοκρατορικής εξουσίας», λέει ο Σκάιτεϊλ, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, καθιστώντας σαφές ότι στόχος του δεν είναι τίποτα λιγότερο από «αλλαγή καθεστώτος».
Το τρέιλερ αναδεικνύει επίσης τη Ζεντάγια ως την πολεμίστρια των Φρέμεν, Τσάνι, της οποίας ο έρωτας με τον Πολ έχει περιπλακεί μετά τον γάμο του με την πριγκίπισσα Ιρουλάν, την οποία υποδύεται η Φλόρενς Πιου, και η οποία θέλει ένα παιδί. Έντονη είναι και η παρουσία του Ντάνκαν Άινταχο, του τρομερού πολεμιστή που πέθανε υπερασπιζόμενος τον Πολ και τη μητέρα του, την οποία ενσαρκώνει η Ρεμπέκα Φέργκιουσον, και ο οποίος έχει αναστηθεί ως γκόλα.
Το franchise περιλαμβάνει δύο ταινίες, το Dune: Part One (2021) και το Dune: Part Two (2025), που συγκέντρωσαν συνολικά 1,12 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και απέσπασαν οκτώ Όσκαρ από 15 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και υποψηφιότητες για Καλύτερη Ταινία.
Το τελευταίο μέρος της τριλογίας αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.
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