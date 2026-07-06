Η συμβουλή γάμου που έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στην Τέιλορ Σουίφτ και στον Τράβις Κέλσι: Να συνεχίσετε να φιλιέστε
Η συμβουλή γάμου που έδωσε ο Άνταμ Σάντλερ στην Τέιλορ Σουίφτ και στον Τράβις Κέλσι: Να συνεχίσετε να φιλιέστε
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Madison Square Garden από τον ηθοποιό
Τη δική του συμβουλή έδωσε στην Τέιλορ Σουίφτ και στον Τράβις Κέλσι ο Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος μετρά 23 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του Τζάκι, κατά τη διάρκεια της λαμπερής τελετής του γάμου τους στο Madison Square Garden, πριν από λίγες ημέρες.
Ο πρωταγωνιστής του «Happy Gilmore» φέρεται πως ήταν εκείνος που τέλεσε τον γάμο του ζευγαριού και τη συμβουλή αποκάλυψε ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Άντι Ριντ, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, σύμφωνα με το Deseret News.
«Τους είπε, "να συνεχίσετε να φιλιέστε". Στην πιο απλή του μορφή, αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ριντ και συνέχισε: «Είναι δύσκολο να μαλώσεις όταν δίνεις ένα φιλί στην σύζυγό σου ή και το αντίστροφο. Φροντίστε να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό που έχετε την ευκαιρία. Κάντε το με πάθος και δεν θα έχετε προβλήματα».
Σύμφωνα μάλιστα με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τάμι, η ομιλία του Σάντλερ κατά τη διάρκεια της τελετής ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συνδυάζοντας το συναίσθημα με το χιούμορ.
«Με έναν απλό και χιουμοριστικό τρόπο, ήταν απλώς φανταστικός. Είναι τρελός, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά και τους πάντρεψε με άφθονο χιούμορ».
Όπως αναφέρει το E! News, η σχέση του διάσημου ηθοποιού με το ζευγάρι, δεν είναι τυχαία. Ο γνωστός κωμικός και η οικογένειά του δηλώνουν φανατικοί θαυμαστές της κορυφαίας ποπ σταρ εδώ και χρόνια, ενώ ο Κέλσι έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο τον περασμένο χρόνο συμμετέχοντας στην ταινία του Σάντλερ, «Happy Gilmore 2».
Ο πρωταγωνιστής του «Happy Gilmore» φέρεται πως ήταν εκείνος που τέλεσε τον γάμο του ζευγαριού και τη συμβουλή αποκάλυψε ο προπονητής των Kansas City Chiefs, Άντι Ριντ, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, σύμφωνα με το Deseret News.
«Τους είπε, "να συνεχίσετε να φιλιέστε". Στην πιο απλή του μορφή, αυτή είναι μια πολύ καλή συμβουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ριντ και συνέχισε: «Είναι δύσκολο να μαλώσεις όταν δίνεις ένα φιλί στην σύζυγό σου ή και το αντίστροφο. Φροντίστε να το κάνετε κάθε μέρα, κάθε λεπτό που έχετε την ευκαιρία. Κάντε το με πάθος και δεν θα έχετε προβλήματα».
Andy Reid Reveals 'Phenomenal' Officiant Adam Sandler’s Advice to Newlyweds Travis Kelce and Taylor Swift https://t.co/w8axT1XzaN— People (@people) July 5, 2026
Σύμφωνα μάλιστα με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τάμι, η ομιλία του Σάντλερ κατά τη διάρκεια της τελετής ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συνδυάζοντας το συναίσθημα με το χιούμορ.
«Με έναν απλό και χιουμοριστικό τρόπο, ήταν απλώς φανταστικός. Είναι τρελός, αλλά έκανε εξαιρετική δουλειά και τους πάντρεψε με άφθονο χιούμορ».
Όπως αναφέρει το E! News, η σχέση του διάσημου ηθοποιού με το ζευγάρι, δεν είναι τυχαία. Ο γνωστός κωμικός και η οικογένειά του δηλώνουν φανατικοί θαυμαστές της κορυφαίας ποπ σταρ εδώ και χρόνια, ενώ ο Κέλσι έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο τον περασμένο χρόνο συμμετέχοντας στην ταινία του Σάντλερ, «Happy Gilmore 2».
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