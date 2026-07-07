Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες
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Ευγενία Σαμαρά Ρώμη

Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες

Η ηθοποιός βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα μαζί με τον Νίκο Μουτσινά για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της «Λυσιστράτης», με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ταξίδι-εξπρές έκανε η Ευγενία Σαμαρά στη Ρώμη. Η ηθοποιός βρέθηκε στην ιταλική πρωτεύουσα μαζί με τον Νίκο Μουτσινά για να παρακολουθήσει την πρεμιέρα της «Λυσίστρατης», με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην πόλη η Ευγενία Σαμαρά επισκέφτηκε αξιοθέατα μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε μερικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Πήγαμε, είδαμε, ξοδέψαμε. Όλα αυτά για 6-7 ώρες γιατί τρέχουμε να θαυμάσουμε τη Λυσιστράτη της καρδιάς μας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, που κάνει διεθνή καριέρα στην Όστια», εξήγησε η ηθοποιός στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τις φωτογραφίες


Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες
Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες
Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες
Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες
Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες
Ταξίδι στη Ρώμη για την Ευγενία Σαμαρά, δείτε εικόνες
6 ΣΧΟΛΙΑ

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