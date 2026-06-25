Στο Ακρωτήριο Ταίναρο η Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έπρεπε να ψάξω, αν παίζει όντως, κάποια είσοδος για Άδη;» έγραψε
Στο Ακρωτήριο Ταίναρο η Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έπρεπε να ψάξω, αν παίζει όντως, κάποια είσοδος για Άδη;» έγραψε
Πύλη δεν βρήκα, βρήκα όμως αυτό τον ονειρεμένο φάρο και ένα ηλιοβασίλεμα μαγεία, σημείωσε η ηθοποιός στην ανάρτησή της
Στο Ακρωτήριο Ταίναρο βρέθηκε η Ευγενία Σαμαρά, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο Instagram.
Με διάθεση χιούμορ η ηθοποιός σημείωσε ότι θέλησε να επισκεφτεί το μέρος, ψάχνοντας την πύλη του Άδη. Τελικά, όπως ανέφερε, αυτό που βρήκε ήταν ένας φάρος και ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, με φόντο τα οποία πόζαρε.
Όπως έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της: «Δεν έπρεπε να φτάσω στο Ακρωτήριο Ταίναρο; Δεν έπρεπε να έχω πατήσει στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης; Δεν έπρεπε να ψάξω να βρω αν παίζει, όντως, κάποια είσοδος για Άδη; Γιατί, αρχαίες φήμες λένε ότι από εκεί πήγε ο Ηρακλής για κέρβερο και ο Ορφέας για Ευρυδίκη. Ε… έπρεπε! Τελοσπάντων, πύλη δεν βρήκα. Βρήκα όμως αυτό τον ονειρεμένο φάρο και ένα ηλιοβασίλεμα μαγεία».
Δείτε τις φωτογραφίες
Με διάθεση χιούμορ η ηθοποιός σημείωσε ότι θέλησε να επισκεφτεί το μέρος, ψάχνοντας την πύλη του Άδη. Τελικά, όπως ανέφερε, αυτό που βρήκε ήταν ένας φάρος και ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, με φόντο τα οποία πόζαρε.
Όπως έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της: «Δεν έπρεπε να φτάσω στο Ακρωτήριο Ταίναρο; Δεν έπρεπε να έχω πατήσει στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ευρώπης; Δεν έπρεπε να ψάξω να βρω αν παίζει, όντως, κάποια είσοδος για Άδη; Γιατί, αρχαίες φήμες λένε ότι από εκεί πήγε ο Ηρακλής για κέρβερο και ο Ορφέας για Ευρυδίκη. Ε… έπρεπε! Τελοσπάντων, πύλη δεν βρήκα. Βρήκα όμως αυτό τον ονειρεμένο φάρο και ένα ηλιοβασίλεμα μαγεία».
Δείτε τις φωτογραφίες
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