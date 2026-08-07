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Φωτιά στη Σητεία στην περιοχή Αχλάδια, κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
Φωτιά στη Σητεία στην περιοχή Αχλάδια, κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής 7 Αυγούστου στη θέση Αχλάδια Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Κρήτης.
Στο σημείο, που βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Σητείας, με υδροφόρες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση δεν έχει εξαπλωθεί, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσής της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.
Στο σημείο, που βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Σητείας, με υδροφόρες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση δεν έχει εξαπλωθεί, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσής της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.
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