Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο, εκκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Παλαιό Φάληρο

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο, εκκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες 4 οχήματα και 1 ειδικό γερανοφόρο όχημα, δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματίες

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο, εκκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη στη Λεωφόρο Αμφιθεας στο Παλαιό Φάληρο, χαμηλά στο ύψος της λεωφόρου Ποσειδώνος.

Στο σημείο κλήθηκαν κι επιχειρούν 15 πυροσβέστες 4 οχήματα και 1 ειδικό γερανοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο υπάρχουν έντονοι καπνοί, ενώ προληπτικά εκκενώνεται η πολυκατοικία.
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης