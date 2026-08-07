Το University of Derby Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης φέρνει στη χώρα ένα νέο μοντέλο βρετανικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχεδιασμένο για τον κόσμο του σήμερα και του αύριο.
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο, εκκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία
Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε ισόγειο κατάστημα στο Παλαιό Φάληρο, εκκενώθηκε προληπτικά πολυκατοικία
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες 4 οχήματα και 1 ειδικό γερανοφόρο όχημα, δεν υπήρχαν αναφορές για τραυματίες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε ισόγειο κατάστημα με ναυτιλιακά είδη στη Λεωφόρο Αμφιθεας στο Παλαιό Φάληρο, χαμηλά στο ύψος της λεωφόρου Ποσειδώνος.
Στο σημείο κλήθηκαν κι επιχειρούν 15 πυροσβέστες 4 οχήματα και 1 ειδικό γερανοφόρο όχημα.
Στο σημείο κλήθηκαν κι επιχειρούν 15 πυροσβέστες 4 οχήματα και 1 ειδικό γερανοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο υπάρχουν έντονοι καπνοί, ενώ προληπτικά εκκενώνεται η πολυκατοικία.
#Πυρκαγιά σε χώρο εμπορίου στον Άλιμο #Αττική.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2026
Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
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