O Light με τη σύζυγό του και τον γιο τους στη θάλασσα, δείτε φωτογραφία
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Light Άννα Θεοδωρίδη Γιος

O Light με τη σύζυγό του και τον γιο τους στη θάλασσα, δείτε φωτογραφία

Ο τράπερ κάνει διακοπές με την οικογένειά του στη Σίφνο

O Light με τη σύζυγό του και τον γιο τους στη θάλασσα, δείτε φωτογραφία
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Μία κοινή φωτογραφία με τη σύζυγο και τον γιο του από τη θάλασσα δημοσίευσε ο Light στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο τράπερ κάνει διακοπές με την οικογένειά του στη Σίφνο, και σε Instagram story που δημοσίευσε το Σάββατο  4 Ιουλίου, εμφανίστηκαν οι τρεις τους να χαμογελούν σε παραλία του νησιού. Στην εικόνα, ο Light σηκώνει στον αέρα το παιδί του, ενώ η Άννα Θεοδωρίδη στέκεται δίπλα τους, αγκαλιάζοντας τον τράπερ.

Δείτε τη φωτογραφία

O Light με τη σύζυγό του και τον γιο τους στη θάλασσα, δείτε φωτογραφία

Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, την οποία το ζευγάρι κράτησε για αρκετό διάστημα κρυφή. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, ο Light και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους σε εκκλησάκι δίπλα στη φύση, με λίγους καλεσμένους και λιτό στολισμό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

O Light με τη σύζυγό του και τον γιο τους στη θάλασσα, δείτε φωτογραφία

Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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