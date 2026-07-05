O Light με τη σύζυγό του και τον γιο τους στη θάλασσα, δείτε φωτογραφία
O Light με τη σύζυγό του και τον γιο τους στη θάλασσα, δείτε φωτογραφία
Ο τράπερ κάνει διακοπές με την οικογένειά του στη Σίφνο
Μία κοινή φωτογραφία με τη σύζυγο και τον γιο του από τη θάλασσα δημοσίευσε ο Light στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο τράπερ κάνει διακοπές με την οικογένειά του στη Σίφνο, και σε Instagram story που δημοσίευσε το Σάββατο 4 Ιουλίου, εμφανίστηκαν οι τρεις τους να χαμογελούν σε παραλία του νησιού. Στην εικόνα, ο Light σηκώνει στον αέρα το παιδί του, ενώ η Άννα Θεοδωρίδη στέκεται δίπλα τους, αγκαλιάζοντας τον τράπερ.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, την οποία το ζευγάρι κράτησε για αρκετό διάστημα κρυφή. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, ο Light και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους σε εκκλησάκι δίπλα στη φύση, με λίγους καλεσμένους και λιτό στολισμό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο τράπερ κάνει διακοπές με την οικογένειά του στη Σίφνο, και σε Instagram story που δημοσίευσε το Σάββατο 4 Ιουλίου, εμφανίστηκαν οι τρεις τους να χαμογελούν σε παραλία του νησιού. Στην εικόνα, ο Light σηκώνει στον αέρα το παιδί του, ενώ η Άννα Θεοδωρίδη στέκεται δίπλα τους, αγκαλιάζοντας τον τράπερ.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, την οποία το ζευγάρι κράτησε για αρκετό διάστημα κρυφή. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, ο Light και η σύζυγός του βάφτισαν τον γιο τους σε εκκλησάκι δίπλα στη φύση, με λίγους καλεσμένους και λιτό στολισμό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
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