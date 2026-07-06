Η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο: Οι πόζες με μπικίνι, οι βουτιές από το σκάφος και οι οικογενειακές στιγμές
Η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο: Οι πόζες με μπικίνι, οι βουτιές από το σκάφος και οι οικογενειακές στιγμές
«Το μέρος που με κάνει χαρούμενη», έγραψε η ηθοποιός
Φωτογραφίες από τη Σκιάθο ανέβασε η Κέιτ Χάντσον, δείχνοντας τις πόζες της φορώντας μπικίνι, τις βουτιές που έκανε με την οικογένειά της από το σκάφος που έκαναν βόλτα, αλλά και τις τρυφερές στιγμές με τον σύζυγό της.
Η ηθοποιός βρέθηκε στο νησί για διακοπές και επέλεξε να δει κάποιες από τις «κρυμμένες» παραλίες πηγαίνοντας με σκάφος, πάνω στο οποίο έκανε ηλιοθεραπεία. Η ίδια μοιράστηκε και το δείπνο που απόλαυσε με τα παιδιά, τον αγαπημένο της αλλά και τους φίλους τους, την ώρα που ο ήλιος έδυε.
«Το μέρος που με κάνει χαρούμενη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κέιτ Χάντσον.
Δείτε τις φωτογραφίες
Πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες και από την Αθήνα, όπου απόλαυσε ακόμη περισσότερες βουτιές στην παραλία αλλά και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμεινε, καθώς και βραδινές βόλτες μαζί με τους γιους και την κόρη της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι».
Η ηθοποιός βρέθηκε στο νησί για διακοπές και επέλεξε να δει κάποιες από τις «κρυμμένες» παραλίες πηγαίνοντας με σκάφος, πάνω στο οποίο έκανε ηλιοθεραπεία. Η ίδια μοιράστηκε και το δείπνο που απόλαυσε με τα παιδιά, τον αγαπημένο της αλλά και τους φίλους τους, την ώρα που ο ήλιος έδυε.
«Το μέρος που με κάνει χαρούμενη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κέιτ Χάντσον.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες και από την Αθήνα, όπου απόλαυσε ακόμη περισσότερες βουτιές στην παραλία αλλά και στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου έμεινε, καθώς και βραδινές βόλτες μαζί με τους γιους και την κόρη της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε: «Τέλεια αρχή για το καλοκαίρι».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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