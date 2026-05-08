Η αιχμή της Χριστοπούλου για την Παπαγεωργίου: Εγώ δεν έχω πει κάποια άλλη γυναίκα «μαμά», δεν είχα αυτή την ανάγκη
GALA
Έλενα Χριστοπούλου Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η αιχμή της Χριστοπούλου για την Παπαγεωργίου: Εγώ δεν έχω πει κάποια άλλη γυναίκα «μαμά», δεν είχα αυτή την ανάγκη

Οι δύο γυναίκες βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη με το μοντέλο να έχει υποβάλει αγωγή κατά της booker ζητώντας της 1 εκατομμύριο ευρώ για ηθική βλάβη μετά το τέλος της συνεργασίας τους

Η αιχμή της Χριστοπούλου για την Παπαγεωργίου: Εγώ δεν έχω πει κάποια άλλη γυναίκα «μαμά», δεν είχα αυτή την ανάγκη
Γεωργία Κοτζιά
Μία αιχμή άφησε η Έλενα Χριστοπούλου για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δηλώνοντας πως η ίδια δεν έχει ποτέ κάποια άλλη γυναίκα «μαμά», όπως έκανε το μοντέλο με εκείνη, καθώς δεν είχε αυτή την ανάγκη. 

Η booker έδωσε συνέντευξη στο vidcast του klik.gr και μίλησε για τις συνεργασίες της οι οποίες ολοκληρώθηκαν αλλά και για τα λάθη που έχει κάνει και τα μαθήματα που έχει πάρει από αυτά.

Όταν ρωτήθηκε αν μετάνιωσε το «μητρικό» συναίσθημα που ένιωσε με κάποιους ανθρώπους, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε χαρακτηριστικά: «Όχι, δεν το μετάνιωσα καθόλου. Δεν είπα ποτέ ότι θέλω να γίνω η μάνα κάποιου, ή η γιαγιά ή η θεία κάποιου. Εγώ μαμά, λέω μόνο τη μαμά μου, mother λέω μόνο τη μητέρα μου. Δεν έχω πει κάποια άλλη γυναίκα, γιατί προφανώς δεν είχα την ανάγκη, γιατί έχω τη μαμά μου», όπως φαίνεται σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο «Buongiorno» την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Δείτε το βίντεο


Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, η booker μίλησε για το τέλος της συνεργασίας της με την Κλέλια Ανδριολάτου που ανακοίνωσαν από κοινού τον Απρίλιο: «Όταν γίνεται ένα deal break υπάρχει στεναχώρια από παντού. Η συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ο σεβασμός και το πώς λήγεις μια σχέση, είναι πάρα πολύ καθοριστικός. Ακούστηκαν κάποια πράγματα για “σύννεφα” και "βροχερούς χειμώνες" και συναποφασίσαμε με την Κλέλια Ανδριολάτου να κάνουμε ένα story ωραίο, όπως και έγινε, και τελείωσε η ιστορία. Δεν έχει άλλα δακρύβρεχτα σενάρια από πίσω, ούτε δράκους», εξήγησε.

Η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός πως μεγαλώνοντας έχει μετατρέψει τα λάθη της σε μαθήματα, σε όλους τους τομείς της ζωής της, καθώς δεν θέλει να κάνει κακό στον εαυτό της πια: «Παλιά δεν μάθαινα από τα λάθη μου, γιατί δεν τους έδινα σημασία. Τώρα ήρθε η ώρα να παίρνω και τα μαθήματά μου και να πηγαίνω. Νομίζω φταίει και η ηλικία και ότι δε μπορώ να κάνω άλλο κακό στον εαυτό μου με βλακείες», είπε.
Γεωργία Κοτζιά

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης