Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Άνιση κατανομή γιατρών: 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Μεγάλες ελλείψεις στα νησιά
Άνιση κατανομή γιατρών: 6 στους 10 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Μεγάλες ελλείψεις στα νησιά
Ελληνική μελέτη δείχνει ότι η χώρα μας διαθέτει πολλούς ειδικούς γιατρούς, σε σχέση με την ΕΕ, όχι όμως γενικούς γιατρούς - Σοβαρές είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτές, ενώ το υγειονομικό προσωπικό παραμένει άνισα κατανεμημένο μεταξύ των περιοχών
Εικόνα έντονων ανισορροπιών προκύπτει από την κατανομή των επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα, με το σύστημα υγείας να αντιμετωπίζει ταυτόχρονα έλλειψη νοσηλευτών, ανεπαρκή αριθμό γενικών ιατρών και σημαντικές γεωγραφικές ανισότητες.
Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει την υψηλότερη αναλογία ιατρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 6,6 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους, βρίσκεται στην τελευταία θέση ως προς την αναλογία νοσηλευτών, με μόλις 3,8 ανά 1.000 κατοίκους.
Η ανισορροπία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών. Περισσότερο από το 60% των ιατρών συγκεντρώνεται σε δύο μητροπολιτικές περιφέρειες, δηλαδή την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα οι αγροτικές και νησιωτικές περιοχές να αντιμετωπίζουν σημαντικά κενά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Η γεωγραφική κατανομή του προσωπικού αναδεικνύεται έτσι σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος, καθώς η διαθεσιμότητα προσωπικού δεν συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.
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Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας διαθέτει την υψηλότερη αναλογία ιατρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 6,6 γιατρούς ανά 1.000 κατοίκους, βρίσκεται στην τελευταία θέση ως προς την αναλογία νοσηλευτών, με μόλις 3,8 ανά 1.000 κατοίκους.
Η ανισορροπία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση μεταξύ γιατρών και νοσηλευτών. Περισσότερο από το 60% των ιατρών συγκεντρώνεται σε δύο μητροπολιτικές περιφέρειες, δηλαδή την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα οι αγροτικές και νησιωτικές περιοχές να αντιμετωπίζουν σημαντικά κενά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
Η γεωγραφική κατανομή του προσωπικού αναδεικνύεται έτσι σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του συστήματος, καθώς η διαθεσιμότητα προσωπικού δεν συμβαδίζει με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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