Ναταλία Δραγούμη: Δεν κάνω τίποτα ενέσιμο, καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο
Ναταλία Δραγούμη: Δεν κάνω τίποτα ενέσιμο, καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο
«Είδα και έπαθα να μου πέσουν τα μάγουλα και τώρα θα πάω να τα φουσκώσω;» σχολίασε η ηθοποιός
Στη στάση της απέναντι στις αισθητικές επεμβάσεις αναφέρθηκε η Ναταλία Δραγούμη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιλέγει ενέσιμες θεραπείες, ενώ εξήγησε πως προτιμά να αφήνει τον χρόνο να αποτυπώνεται φυσικά στο πρόσωπό της.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», δηλώνοντας πως δεν έχει μυστικά ομορφιάς, και πως επιλέγει πιο φυσικές μεθόδους προκειμένου να αντισταθεί στον χρόνο, όπως ορισμένες θεραπείες.
Σε ερώτηση για το μυστικό της ενάντια στον χρόνο, η Ναταλία Δραγούμη απάντησε: «Δεν έχω μυστικά ομορφιάς. Κάνω τις θεραπειούλες μου, αλλά τίποτα ενέσιμο. Καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο. Είδα και έπαθα να μου πέσουν τα μάγουλα και τώρα θα πάω να τα φουσκώσω;».
Σε άλλο σημείο, μίλησε για τη διάρκεια στον γάμο της και τα 24 χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς λέγοντας ότι είναι «θέμα τύχης» και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχουν κάποια μυστικά. Πολλά πράγματα είναι και θέμα επιλογής. Υπάρχουν κόμβοι στη ζωή σου που καλείσαι να επιλέξεις τι θες».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν», δηλώνοντας πως δεν έχει μυστικά ομορφιάς, και πως επιλέγει πιο φυσικές μεθόδους προκειμένου να αντισταθεί στον χρόνο, όπως ορισμένες θεραπείες.
Σε ερώτηση για το μυστικό της ενάντια στον χρόνο, η Ναταλία Δραγούμη απάντησε: «Δεν έχω μυστικά ομορφιάς. Κάνω τις θεραπειούλες μου, αλλά τίποτα ενέσιμο. Καλύτερα οι ρυτίδες παρά τα φουσκώματα στο πρόσωπο. Είδα και έπαθα να μου πέσουν τα μάγουλα και τώρα θα πάω να τα φουσκώσω;».
Σε άλλο σημείο, μίλησε για τη διάρκεια στον γάμο της και τα 24 χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς λέγοντας ότι είναι «θέμα τύχης» και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχουν κάποια μυστικά. Πολλά πράγματα είναι και θέμα επιλογής. Υπάρχουν κόμβοι στη ζωή σου που καλείσαι να επιλέξεις τι θες».
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