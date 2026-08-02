Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Κούπι Κορωπίου
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Κούπι Κορωπίου
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή Κούπι Κορωπίου και σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση.
Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση.
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