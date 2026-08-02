Γυναίκα - καμικάζι προκάλεσε την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε 21 στη Μόσχα
Γυναίκα - καμικάζι προκάλεσε την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε 21 στη Μόσχα
Η γυναίκα προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο αλλά την σταμάτησε ένας φρουρός ασφαλείας - Ο φρουρός κι ένας πελάτης του εστιατορίου σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη που ακολούθησε
Τουλάχιστον 3 νεκροί και 21 τραυματίες από την έκρηξη μιας αυτοσχέδιας βόμβας που έγινε χθες το βράδυ, κοντά σε ένα πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι αρχές, μετά από ανεπιβεβαίωτες εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η επίθεση σχετίζονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η έκρηξη έγινε λίγο πριν τις 20:00 (τοπική ώρα) κοντά σε ένα ιταλικό εστιατόριο που βρίσκεται σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες που κατασκευάστηκαν την εποχή του Στάλιν στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η Εθνική Επιτροπή της Ρωσίας κατά της Τρομοκρατίας (NAK) ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα που δεν έχει αναγνωριστεί κι έφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, όταν τη σταμάτησε ένας φρουρός ασφάλειας.
Σύμφωνα με τη ΝΑΚ, η γυναίκα, ο φρουρός κι ένας πελάτης του ιταλικού εστιατορίου Balzi Rossi σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη που ακολούθησε.
Η τηλεόραση REN TV επικαλέστηκε σήμερα μία πηγή που δήλωσε ότι δύο άνθρωποι που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, χωρίς ωστόσο η εξέλιξη αυτή, να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.
Η ίδια τηλεόραση μετέδωσε ότι έξι άτομα παρέμειναν σε κρίσιμη κατάσταση.
Η έκρηξη έγινε λίγο πριν τις 20:00 (τοπική ώρα) κοντά σε ένα ιταλικό εστιατόριο που βρίσκεται σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες που κατασκευάστηκαν την εποχή του Στάλιν στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η Εθνική Επιτροπή της Ρωσίας κατά της Τρομοκρατίας (NAK) ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα που δεν έχει αναγνωριστεί κι έφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, όταν τη σταμάτησε ένας φρουρός ασφάλειας.
At least three people were killed and more than 20 injured after a bomb exploded outside a restaurant in central Moscow. Russian authorities say a woman carrying an explosive device was stopped by a security guard before it exploded. It’s not clear who the target was. pic.twitter.com/oNBazqzyAq— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 2, 2026
Σύμφωνα με τη ΝΑΚ, η γυναίκα, ο φρουρός κι ένας πελάτης του ιταλικού εστιατορίου Balzi Rossi σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη που ακολούθησε.
Η τηλεόραση REN TV επικαλέστηκε σήμερα μία πηγή που δήλωσε ότι δύο άνθρωποι που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, χωρίς ωστόσο η εξέλιξη αυτή, να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.
Η ίδια τηλεόραση μετέδωσε ότι έξι άτομα παρέμειναν σε κρίσιμη κατάσταση.
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