Τραγωδία στην Αιδηψό: Νεκρή 68χρονη μετά από πρωινό μπάνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Αιδηψός Νεκρή

Τραγωδία στην Αιδηψό: Νεκρή 68χρονη μετά από πρωινό μπάνιο

Η άτυχη γυναίκα είχε πάει διακοπές στα λουτρά της Αιδηψού με δύο ακόμη φίλες της

Τραγωδία στην Αιδηψό: Νεκρή 68χρονη μετά από πρωινό μπάνιο
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/8) στην Αιδηψό όπου μία 68χρονη ανασύρθηκε νεκρή από την παραλία «Τρεις Μώλοι».

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η άτυχη γυναίκα είχε πάει διακοπές στα λουτρά της Αιδηψού με δύο ακόμη φίλες της.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα για βοήθεια το Λιμενικό και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στη γυναίκα, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Η 68χρονη διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου διαπιστώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

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