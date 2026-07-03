Ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τον Τζάστιν Μπίμπερ μετά το Coachella: Βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στον τελικό του Μουντιάλ
Ένα ακόμη μεγάλο βήμα για τον Τζάστιν Μπίμπερ μετά το Coachella: Βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στον τελικό του Μουντιάλ
Οι διοργανωτές θέλουν τον τραγουδιστή στο πρώτο Halftime Show στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με Μαντόνα, Σακίρα και BTS
Ένα κόμη μεγάλο πρότζεκτ ενδέχεται να αναλάβει ο Τζάστιν Μπίμπερ, μόλις τρεις μήνες μετά την εμφάνισή του στο Coachella, η οποία τον ανέδειξε στον headliner με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία του φεστιβάλ.
Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ανέφεραν πηγές στο TMZ. Όπως λένε, οι διοργανωτές σκέφτονται τον Μπίμπερ για το πρώτο Halftime Show στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με τη Μαντόνα, τη Σακίρα και το K-pop συγκρότημα BTS, τα οποία είχαν επιβεβαιωθεί ήδη από τον Μάιο.
Αν αποδεχθεί την πρόταση για κοινή εμφάνιση ως headliner, ο Μπίμπερ θα χρειαστεί να ταξιδέψει από το σπίτι του στο Λος Άντζελες στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium.
Υπάρχει και φιλανθρωπική διάσταση, καθώς το επερχόμενο Halftime Show θα στηρίξει το FIFA Global Citizen Education Fund, το οποίο έχει στόχο να «διευρύνει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και στο ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο». Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το ταμείο έχει θέσει ως στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομυρίων δολαρίων έως τον τελικό της διοργάνωσης.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έχει ήδη φιλοξενήσει σειρά από A-list καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Κέιτι Πέρι και η Τάιλα. Η διοργάνωση ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου με εντυπωσιακές τελετές έναρξης στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φιλοξενούν το ποδοσφαιρικό τουρνουά για πρώτη φορά έπειτα από 32 χρόνια.
Ο Μπίμπερ βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανοδική φάση στην καριέρα του μετά την εμφάνισή του ως headliner στο Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 τον Απρίλιο. Για δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, ερμήνευσε τραγούδια από το τελευταίο του άλμπουμ, SWAG, καθώς και ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ.
Ο Μπίμπερ κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το έβδομο στούντιο άλμπουμ του, Swag, στις 11 Ιουλίου 2025, αποσπώντας θετικές κριτικές. Ακολούθησε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, το deluxe άλμπουμ Swag II.
Ο τραγουδιστής όχι μόνο έκανε sold out στο ετήσιο φεστιβάλ, αλλά έγραψε και ιστορία ως ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης στην ιστορία του Coachella. Ο Μπίμπερ ξεπέρασε την Μπιγιονσέ με την οκταψήφια αμοιβή του, η οποία ξεπέρασε τα 10 εκατ. δολάρια.
Μάλιστα, ο Μπίμπερ διαπραγματεύτηκε απευθείας με τη Goldenvoice, την εταιρεία παραγωγής του φεστιβάλ. «Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση για έναν headliner και είναι κάτι που δημιούργησε εξ ολοκλήρου μόνος του», δήλωσε πηγή κοντά στον τραγουδιστή στο Rolling Stone τον περασμένο Σεπτέμβριο.
«Μεταξύ του headlining στο Coachella και της επιτυχίας του Swag, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η αρχή μιας συναρπαστικής νέας εποχής για τον Τζάστιν, μιας εποχής στην οποία έχει πλήρως τον έλεγχο», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.
Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να εμφανιστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, ανέφεραν πηγές στο TMZ. Όπως λένε, οι διοργανωτές σκέφτονται τον Μπίμπερ για το πρώτο Halftime Show στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μαζί με τη Μαντόνα, τη Σακίρα και το K-pop συγκρότημα BTS, τα οποία είχαν επιβεβαιωθεί ήδη από τον Μάιο.
Αν αποδεχθεί την πρόταση για κοινή εμφάνιση ως headliner, ο Μπίμπερ θα χρειαστεί να ταξιδέψει από το σπίτι του στο Λος Άντζελες στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium.
Υπάρχει και φιλανθρωπική διάσταση, καθώς το επερχόμενο Halftime Show θα στηρίξει το FIFA Global Citizen Education Fund, το οποίο έχει στόχο να «διευρύνει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και στο ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο». Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το ταμείο έχει θέσει ως στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομυρίων δολαρίων έως τον τελικό της διοργάνωσης.
Justin Bieber 'in talks for major performance gig' after his Coachella headlining concerts broke records https://t.co/gCTBX6TAg1— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2026
Ο Μπίμπερ βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανοδική φάση στην καριέρα του μετά την εμφάνισή του ως headliner στο Coachella Valley Music and Arts Festival 2026 τον Απρίλιο. Για δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα, ερμήνευσε τραγούδια από το τελευταίο του άλμπουμ, SWAG, καθώς και ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ.
Ο Μπίμπερ κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά το έβδομο στούντιο άλμπουμ του, Swag, στις 11 Ιουλίου 2025, αποσπώντας θετικές κριτικές. Ακολούθησε λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 5 Σεπτεμβρίου, το deluxe άλμπουμ Swag II.
Ο τραγουδιστής όχι μόνο έκανε sold out στο ετήσιο φεστιβάλ, αλλά έγραψε και ιστορία ως ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης στην ιστορία του Coachella. Ο Μπίμπερ ξεπέρασε την Μπιγιονσέ με την οκταψήφια αμοιβή του, η οποία ξεπέρασε τα 10 εκατ. δολάρια.
Μάλιστα, ο Μπίμπερ διαπραγματεύτηκε απευθείας με τη Goldenvoice, την εταιρεία παραγωγής του φεστιβάλ. «Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση για έναν headliner και είναι κάτι που δημιούργησε εξ ολοκλήρου μόνος του», δήλωσε πηγή κοντά στον τραγουδιστή στο Rolling Stone τον περασμένο Σεπτέμβριο.
«Μεταξύ του headlining στο Coachella και της επιτυχίας του Swag, είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η αρχή μιας συναρπαστικής νέας εποχής για τον Τζάστιν, μιας εποχής στην οποία έχει πλήρως τον έλεγχο», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.
Πηγές ανέφεραν ότι η αμοιβή του Μπίμπερ ξεπέρασε τα 5 εκατ. δολάρια ανά Σαββατοκύριακο. Χάρη στη διαπραγματευτική του ικανότητα, ο Μπίμπερ δεν μοιράστηκε ποσοστό με κάποιον ατζέντη, γεγονός που έκανε τα κέρδη του ακόμη μεγαλύτερα.
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