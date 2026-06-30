Ο Τζάστιν Μπίμπερ δεν θα κάνει περιοδεία για το νέο του άλμπουμ μετά τις φήμες ότι σχεδιάζει τουρ
Ο Τζάστιν Μπίμπερ δεν θα κάνει περιοδεία για το νέο του άλμπουμ μετά τις φήμες ότι σχεδιάζει τουρ
Οι φήμες φούντωσαν από αλλαγές που έγιναν στην επίσημη ιστοσελίδα του
Παρά τις έντονες φήμες των τελευταίων ημερών, ο Τζάστιν Μπίμπερ δεν σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περιοδεία για την προώθηση του νέου του άλμπουμ «Swag», σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ.
Οι θαυμαστές του τραγουδιστή άρχισαν να εικάζουν ότι πρόκειται για ανακοίνωση νέας περιοδείας, όταν στην επίσημη ιστοσελίδα του εμφανίστηκε νέα ενότητα με ημερομηνίες συναυλιών. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του ίδιου μέσου, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Όπως αναφέρει το TMZ, ο Μπίμπερ δεν σχεδιάζει περιοδεία με αφορμή την κυκλοφορία του «Swag», παρά τη σχετική φημολογία που αναπτύχθηκε στο διαδίκτυο. Αν και ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν απολαμβάνει τις πολύμηνες περιοδείες, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις ζωντανές εμφανίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εμφάνισή του στο Bieberchella.
Παρ' όλα αυτά, οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ προτιμά να εμφανίζεται περιστασιακά και δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε μια απαιτητική περιοδεία με εξαντλητικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής περιοδείας δεν αποκλείεται οριστικά.
Οι θαυμαστές του τραγουδιστή άρχισαν να εικάζουν ότι πρόκειται για ανακοίνωση νέας περιοδείας, όταν στην επίσημη ιστοσελίδα του εμφανίστηκε νέα ενότητα με ημερομηνίες συναυλιών. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του ίδιου μέσου, οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Όπως αναφέρει το TMZ, ο Μπίμπερ δεν σχεδιάζει περιοδεία με αφορμή την κυκλοφορία του «Swag», παρά τη σχετική φημολογία που αναπτύχθηκε στο διαδίκτυο. Αν και ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν απολαμβάνει τις πολύμηνες περιοδείες, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις ζωντανές εμφανίσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η εμφάνισή του στο Bieberchella.
Παρ' όλα αυτά, οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ προτιμά να εμφανίζεται περιστασιακά και δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε μια απαιτητική περιοδεία με εξαντλητικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής περιοδείας δεν αποκλείεται οριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα