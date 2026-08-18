Φωτιά από κεραυνό στους Ρωγούς Καλαβρύτων, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καλάβρυτα

Φωτιά από κεραυνό στους Ρωγούς Καλαβρύτων, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά από κεραυνό στους Ρωγούς Καλαβρύτων, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Ρωγοί Καλαβρύτων, στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 18:30 και κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 10 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα ενώ στην κατάσβεση επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι η κεραυνική δραστηριότητα που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης νέων εστιών.

Δείτε εικόνες από το σημείο

Φωτιά από κεραυνό στους Ρωγούς Καλαβρύτων, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Φωτιά από κεραυνό στους Ρωγούς Καλαβρύτων, σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
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Πηγή φωτογραφιών: FB - Souvardo Kalavritwn - Σούβαρδο Καλαβρύτων

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