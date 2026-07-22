Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα, Τετάρτη (22/7), οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς σε αρκετούς από αυτούς.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην Κατεχάκη, αλλα και στην κάθοδο της Κηφισίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΣυγκεκριμένα, από νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στον Κηφισό, αφού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην κάθοδο.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην Κατεχάκη, αλλα και στην κάθοδο της Κηφισίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.
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