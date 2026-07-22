Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/7) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου

Live η κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα, Τετάρτη (22/7), οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς σε αρκετούς από αυτούς.

Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματα

Συγκεκριμένα, από νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στον Κηφισό, αφού με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην κάθοδο.

Δείτε live την πορεία της κίνησης



Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην Κατεχάκη, αλλα και στην κάθοδο της Κηφισίας.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.

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