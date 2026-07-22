Μας «τρελαίνει» η ζέστη; Τι προκαλεί η υψηλή θερμοκρασία στην ψυχική υγεία των νέων

Όταν η ζέστη γίνεται παράγοντας κινδύνου

Τι (μπορεί να) συμβαίνει στον οργανισμό





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Τι προβλέπεται για τις επόμενες δεκαετίες

δεν επιβαρύνει μόνο το σώμα. Νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δείχνει ότι οι ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες συνδέονται και με περισσότερες νοσηλείες για ψυχικές διαταραχές σε παιδιά και νέους.Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο, βασίστηκε σε περισσότερες από 719.000 νοσοκομειακές εισαγωγές στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, από το 2001 έως το 2022. Οι ερευνητές εξέτασαν περιστατικά παιδιών έως 12 ετών, εφήβων 13-17 ετών και νεαρών ενηλίκων έως 24 ετών.Τα ευρήματά τους αποκτούν ιδιαίτερο βάρος, καθώς η ψυχική υγεία των νέων αποτελεί ήδη διεθνή πρόκληση. Σύμφωνα με τον, ένας στους επτά νέους ηλικίας 10-19 ετών ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, σημειώνει το Euronews.Οι εισαγωγές αυξάνονταν τις πιο θερμές ημέρες του έτους, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και σε περιόδους όπου η υψηλή θερμοκρασία ήταν ασυνήθιστη για την εποχή. Μάλιστα, η συσχέτιση φάνηκε ισχυρότερη στους ψυχρότερους μήνες, όταν ο οργανισμός και η καθημερινότητα είναι λιγότερο προσαρμοσμένα στη ζέστη.Η ανοδική τάση αφορούσε ένα ευρύ φάσμα διαγνώσεων:που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών, κατάθλιψη, άγχος, ιδεοψυχαναγκαστική συμπτωματολογία, διαταραχές προσαρμογής, προβλήματα προσοχής και συμπεριφοράς. Επίσης, κατά τους χειμερινούς μήνες, καταγράφηκε σύνδεση με εισαγωγές για σχιζοφρένεια, διατροφικές διαταραχές και αυτοτραυματισμό.«Ο καιρός με θερμοκρασίες υψηλότερες από το φυσιολογικό, που γίνεται όλο και συχνότερος λόγω της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζει ήδη την ψυχική υγεία ορισμένων από τους πιο ευάλωτους νέους μας», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Wen-Qiang He.Οι ερευνητές δεν υποστηρίζουν ότι η ζέστη από μόνη της «προκαλεί» ψυχικές διαταραχές. Περιγράφουν, όμως, έναν επιβαρυντικό παράγοντα που μπορεί να οξύνει μια προδιάθεση.επηρεάζει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, τη φλεγμονώδη απόκριση, την αρτηριακή πίεση και την οξυγόνωση του εγκεφάλου. Ταυτόχρονα, διαταράσσει τον, πυροδοτεί τοκαι εντείνει την ευερεθιστότητα ή τη δυσκολία ελέγχου των συναισθημάτων.Ειδικά για τα παιδιά και τους νέους, οι παραπάνω επιπτώσεις μπορούν να είναι πιο έντονες. Το νευρικό και ορμονικό σύστημά τους βρίσκεται υπό ανάπτυξη, ενώ η καθημερινότητα (π.χ. σχολείο, μετακινήσεις, κοινωνική ζωή, ύπνος) μπορεί να επιβαρυνθεί από τις ακραίες ή απρόσμενες θερμοκρασίες.Όσο ο πλανήτης θερμαίνεται, τόσο μπορεί να αυξάνεται και η πίεση στις υπηρεσίες. Έως το τέλος του αιώνα, οι νοσηλείες που αποδίδονται στη ζέστη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 6% έως 7,7% στα σενάρια χαμηλών ή μέτριων εκπομπών. Αν οι εκπομπές είναι υψηλές -δηλαδή πραγματοποιηθεί το τρίτο και χειρότερο σενάριο-, μπορεί να φτάσει το 20,8%.