Το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από το πάρτι Οικονομάκου-Τσερέλα στην Πάρο: «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα»
Το βίντεο με τις καλύτερες στιγμές από το πάρτι Οικονομάκου-Τσερέλα στην Πάρο: «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα»
Η γνωστή ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές της από το pre-wedding πάρτι της Παρασκευής
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα γιορτάζουν τον έρωτά τους μαζί με τους συγγενείς και τους φίλους τους στην Πάρο.
Το πάρτι έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή (26/6) και συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο (27/6). Το ζευγάρι είχε προσκαλέσει εχθές τα αγαπημένα του πρόσωπα σε beach bar του νησιού και διασκέδασαν μέχρι το πρωί.
Το μεσημέρι του Σαββάτου, η γνωστή ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές της από το γαμήλιο πάρτι της Παρασκευής. «The perfect start to forever», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αθηνά Οικονομάκου, που σημαίνει «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα».
Δείτε βίντεο:
Υπενθυμίζεται πως η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είχαν παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Μάιο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα και έχουν διοργανώσει τριήμερο πάρτι στην Πάρο με περίπου 300 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους είναι η Φαίη Σκορδά και η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
Το πάρτι έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή (26/6) και συνεχίζεται και σήμερα Σάββατο (27/6). Το ζευγάρι είχε προσκαλέσει εχθές τα αγαπημένα του πρόσωπα σε beach bar του νησιού και διασκέδασαν μέχρι το πρωί.
Το μεσημέρι του Σαββάτου, η γνωστή ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές της από το γαμήλιο πάρτι της Παρασκευής. «The perfect start to forever», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αθηνά Οικονομάκου, που σημαίνει «Η καλύτερη αρχή για το για πάντα».
Δείτε βίντεο:
Υπενθυμίζεται πως η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είχαν παντρευτεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Μάιο στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα και έχουν διοργανώσει τριήμερο πάρτι στην Πάρο με περίπου 300 καλεσμένους, ανάμεσα στους οποίους είναι η Φαίη Σκορδά και η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
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