Η ατάκα του Τάσου Ιορδανίδη σε παράσταση που προκάλεσε γέλια: Σαν τον Πειραιά δεν έχει, κι ας είμαι Παναθηναϊκός
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Τάσος Ιορδανίδης Θάλεια Ματίκα Παράσταση Πειραιάς Παναθηναϊκός

Η ατάκα του Τάσου Ιορδανίδη σε παράσταση που προκάλεσε γέλια: Σαν τον Πειραιά δεν έχει, κι ας είμαι Παναθηναϊκός

Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε τους θεατές του έργου «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που παρουσιάστηκε στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με έναν μοναδικό τρόπο, αποσπώντας το χειροκρότημα τους

Η ατάκα του Τάσου Ιορδανίδη σε παράσταση που προκάλεσε γέλια: Σαν τον Πειραιά δεν έχει, κι ας είμαι Παναθηναϊκός
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Γέλια προκάλεσε ο Τάσος Ιορδανίδης σε παράστασή του, όταν είπε πως «σαν τον Πειραιά δεν έχει», ενώ ο ίδιος είναι Παναθηναϊκός.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο τέλος της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» που παρουσιάστηκε στο Βεάκειο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί ο ηθοποιός μαζί με τη σύζυγό του Θάλεια Ματίκα, μετά την υπόκλιση, ο Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να επιβραβεύσει με έναν τρόπο τους θεατές για την ανταπόκρισή τους.

Έτσι λοιπόν, όπως φάινεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, λίγο πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, αναφώνησε: «Δεν γίνεται να μην το πω... Σαν τον Πειραιά δεν έχει» και αμέσως μετά πρόσθεσε: «Κι ας είμαι Παναθηναϊκός». Το κοινό ξέσπασε σε γέλια και τον χειροκρότησε ακόμη πιο δυνατά.

Δείτε το βίντεο

@alfatheater Ο φίλος που είναι Παναθηναϊκός αλλά τιμά και τον Πειραιά! @Tasos Iordanidis ♬ πρωτότυπος ήχος - alfatheater
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

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