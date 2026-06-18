Ολίβια Γουάιλντ για την εμφάνισή της στο Σαν Φρανσίσκο που προκάλεσε ανησυχία: Έμοιαζα με πραγματικό πτώμα
«Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι είμαι άρρωστη ή πεθαίνω, κάποιοι έκαναν και τη διάγνωσή τους, ήταν τρελό», πρόσθεσε η ηθοποιός
Η ηθοποιός τον Απρίλιο έδωσε το παρών στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την προώθηση της ταινίας «The Invite» και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ φαινόταν να έχει διογκωμένα μάτια και αδύνατο πρόσωπο, με αποτέλεσμα οι θαυμαστές της να αναρωτιούνται ποιος ήταν ο λόγος πίσω από την αλλαγμένη της εμφάνιση, με κάποια σχόλια να είναι πιο επιθετικά και να την παρομοιάζουν με το Γκόλουμ.
Σε συνέντευξη που έδωσε η ίδια στο podcast «Call her Daddy» ανέφερε πως πράγματι έμοιαζε πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα, αλλά αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ: «Έμοιαζα με πραγματικό πτώμα. Έμοιαζα με χαρακτήρα της σειράς "Ιστορίες από την Κρύπτη’". Υπήρχε ένας νεκρός άνδρας σε σαρκοφάγο εκεί… έτσι έμοιαζα», είπε γελώντας.
Δείτε το βίντεο στο 47:10
Έπειτα πρόσθεσε: «Ήταν απολύτως τρελό. Είδα τη φωτογραφία και σκέφτηκα ότι δεν θα παιχτεί και πολύ και ξαφνικά ήταν παντού. Όλοι έχουμε κακές φωτογραφίες, αλλά φαντάσου να είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια κινητά και δεν είναι έτσι όπως πραγματικά δείχνω. Γέλασα τόσο πολύ. Αλλά αυτό είναι το θέμα όταν έχεις πολύ καλούς φίλους. Αυτοί είναι που γελάνε πιο δυνατά. Ό,τι αστείο ειπώθηκε για μένα, το έχουν ήδη πει οι φίλοι μου και μάλιστα καλύτερα. Έπρεπε να το πάρουμε με χιούμορ».
Τέλος, η ηθοποιός τόνισε πως πολλοί βλέποντας το βίντεο φοβήθηκαν πως αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και έκαναν μέχρι και διαγνώσεις, γεγονός που θεωρεί τρελό αλλά και αστείο ταυτόχρονα: «Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι είμαι άρρωστη ή πεθαίνω, κάποιοι έκαναν και τη διάγνωσή τους, η Μέγκιν Κέλι έκανε ολόκληρη εκπομπή λέγοντας πόσο νεκρή έμοιαζα. Ήταν ταυτόχρονα ξεκαρδιστικό αλλά και τρελό. Πρέπει να μάθεις να γελάς με αυτά τα πράγματα», είπε.
Δείτε το βίντεο με την εμφάνισή της που προκάλεσε ανησυχία
@sfgate
On Friday, Olivia Wilde’s new film “The Invite” opened the San Francisco International Film Festival at the Castro Theatre. The claustrophobic, not-so-romantic comedy is set in San Francisco and filmed scenes at Molinari Delicatessen, A.P. Giannini Middle School and the Glen Park BART station. "I think we really took advantage of everything that I love so much about this city,” Wilde said on the red carpet before the screening. “It’s such an incredible cultural melting pot, and you can feel that. It sets the tone for our film.” "The Invite" premiered at Sundance, sparking a bidding war before being acquired by A24 for more than $10 million. It opened in theaters June 26. Visit the link in bio for more.♬ original sound - SFGATE
Το βίντεο με τη συγκεκριμένη εμφάνιση της Ολίβια Γουάιλντ μέσα σε λίγα 24ωρα συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές. «Πρώτα, η Αντζελίνα Τζολί εμφανίστηκε σαν φάντασμα του παλιού της εαυτού, και τώρα η Ολίβια Γουάιλντ μοιάζει σαν να το έχει παρακάνει με τα GLP-1. Τι συμβαίνει με αυτές τις ηθοποιούς;», «Νέες φωτογραφίες της Ολίβια Γουάιλντ απέχουν περίπου οκτώ χρόνια μεταξύ τους. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πώς είναι δυνατόν αυτό; Τι το προκαλεί;», ήταν κάποια από τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση.
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