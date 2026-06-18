Ολίβια Γουάιλντ για την εμφάνισή της στο Σαν Φρανσίσκο που προκάλεσε ανησυχία: Έμοιαζα με πραγματικό πτώμα

«Οι άνθρωποι νόμιζαν ότι είμαι άρρωστη ή πεθαίνω, κάποιοι έκαναν και τη διάγνωσή τους, ήταν τρελό», πρόσθεσε η ηθοποιός