H Μαντόνα προκάλεσε ξανά με τις ερωτικές σκηνές στο 13λεπτο βίντεοκλιπ για το νέο της άλμπουμ, δείτε βίντεο
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Μαντόνα Βιντεοκλίπ Άλμπουμ

H Μαντόνα προκάλεσε ξανά με τις ερωτικές σκηνές στο 13λεπτο βίντεοκλιπ για το νέο της άλμπουμ, δείτε βίντεο

Ο ερωτισμός είναι διάχυτος στα 13 λεπτά διάρκειας του βίντεο στο οποίο συμπρωταγωνιστεί, μεταξύ άλλων, το σούπερ μόντελ Κέιτ Μος

H Μαντόνα προκάλεσε ξανά με τις ερωτικές σκηνές στο 13λεπτο βίντεοκλιπ για το νέο της άλμπουμ, δείτε βίντεο
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Πιστή στον μύθο που έχει δημιουργήσει ως μια από τις προκλητικότερες τραγουδίστριες στην ιστορία της μουσικής εμφανίστηκε η Μαντόνα στο βίντεοκλιπ για το νέο της άλμπουμ Confessions II.

Ο ερωτισμός είναι διάχυτος στα 13 λεπτά διάρκειας του βίντεο στο οποίο συμπρωταγωνιστεί, μεταξύ άλλων, το σούπερ μόντελ Κέιτ Μος.

Ωστόσο τα πράγματα κορυφώνονται περίπου στη μέση του βίντεο όταν η 67χρονη «βασίλισσα» της ποπ μπαίνει με έναν άνδρα στην τουαλέτα ενός κλαμπ για ένα καυτό τετ α τετ

Η Μαντόνα αρχικά γονατίζει μπροστά στον άνδρα ο οποίος στη συνέχεια την αρπάζει από τα οπίσθια και την βάζει πάνω του ενώ μια γυναίκα παρακολουθεί από τη διπλανή τουαλέτα με ανοιχτό το στόμα από όσα βλέπει.

Madonna - "Confessions II - The Film"


Στο βίντεο στο οποίο ακούγονται έξι από τα πρώτα νέα τραγούδια του άλμπουμ Confessions II, κάνουν πέρασμα μια σειρά από διάσημοι φίλοι της Μαντόνα: Η Κέιτ Μος, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, η Τζούλια Γκάρνερ η οποία πρόκειται να υποδυθεί την διάσημη τραγουδίστρια στην επερχόμενη κινηματογραφική βιογραφία της.
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