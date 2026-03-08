Μπουρδούμης για Δροσάκη: Εφόσον επήλθε το διαζύγιο, νομίζω ότι όλα γίνονται προς όφελος των δυο ανθρώπων
Για να προχωρήσουν και να είναι τώρα μαζί με κοινό τόπο το παιδί, είπε ο ηθοποιός μεταφέροντας τη δική του εμπειρία από τον χωρισμό του
Τον λόγο για τον οποίο χώρισε με τη Λένα Δροσάκη αρνήθηκε να μοιραστεί ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Το πρώην ζευγάρι χώρισε μετά από τρία χρόνια γάμου και την απόκτηση ενός γιου. Ο ηθοποιός μεταφέροντας τη δική του εμπειρία επισήμανε πως μετά από ένα διαζύγιο σημαντικό είναι οι δύο πρώην σύζυγοι να συνεργάζονται σε ζητήματα ανατροφής του παιδιού του προς όφελος του.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 8 Μαρτίου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ανέφερε αρχικά πως οι άντρες της δικής του δεν έδειχναν τη στενοχώρια τους για έναν χωρισμό. «Νομίζω πως πλέον, στις νεότερες γενιές, υπάρχει πολύ έντονο και στους άνδρες να αισθάνομαι άσχημα όταν δεν κρατούν τον γάμο τους. Όταν η δική μου η γενιά, γιατί πενηνταρίζω σιγά σιγά, μεγάλωσε με σκληρά πρότυπα», επισήμανε.
«Που δηλαδή ο άνδρας δεν θα κλάψει, δεν θα δείξει το συναίσθημα του. Εννοείται. Μεγαλώνοντας, όμως, συνειδητοποίησα ότι φέρω και γω τις ευθύνες μου και τις αναλαμβάνω για να δω τι μπορώ να κάνω μετά από κει και ύστερα. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Δεν αλλάζουν έτσι γρήγορα τα πράγματα, μέσα σε μια νύχτα», πρόσθεσε.
Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που εκείνος και η Λένα Δροσάκη οδηγήθηκαν στον χωρισμό, σχολίασε: «Για τη δική μας περίπτωση δεν θα ήθελα να σχολιάσω τι πήγε λάθος. Αλλά θα ήθελα να πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, εφόσον επήλθε το διαζύγιο, νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται προς όφελος των δυο αυτών ανθρώπων για να προχωρήσουν και να είναι τώρα μαζί με κοινό τόπο το παιδί».
