Πέθανε η αδερφή της Τζέιμι Λι Κέρτις: Η πρώτη μου φίλη και ισόβια έμπιστή μου, έγραψε η ηθοποιός
Η σταρ του Χόλιγουντ έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση με μία ανάρτηση στο Instagram
Η Κέλι Λι Κέρτις, αδελφή της Τζέιμι Λι Κέρτις και μεγαλύτερη κόρη του Τόνι Κέρτις και της Τζάνετ Λι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.
Ανακοινώνοντας η 67χρονη ηθοποιός τον θάνατο της αδερφής της, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, έκανε γνωστό ότι πέθανε «γαλήνια» στο σπίτι της στην Καλιφόρνια το Σάββατο 30 Μαΐου. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής.
«Ένα ζεστό aloha στη μεγαλύτερη αδελφή μου, Κέλι Λι Κέρτις. Έφυγε σήμερα το πρωί. Στο σπίτι της. Μέσα στη φύση. Γαλήνια», έγραψε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της αδελφής της. Η Τζέιμι πρόσθεσε ότι η Κέλι ήταν «η πρώτη μου φίλη και ισόβια έμπιστή μου».
«Ήταν εκθαμβωτικά όμορφη και μια ταλαντούχα ηθοποιός», συνέχισε. «Μάζευε χελώνες, αγαπούσε την οικογένειά της, τη φύση, τη μουσική, τα παζάρια, τα ταξίδια. Ήταν περήφανη για τις δανέζικες ρίζες της και την ουγγροεβραϊκή καταγωγή της και ήταν αφοσιωμένη Αμερικανίδα πατριώτισσα».
Η ανάρτηση της Τζέιμι Λι Κέρτις
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε στη συνέχεια ότι η Κέλι Κέρτις θα μείνει στη μνήμη όσων τη γνώριζαν«για τη στοργική γενναιοδωρία της, τις έντονες απόψεις της, την αστείρευτη περιέργειά της, το μοναδικό της στυλ και τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα της με άχνη, αμύγδαλο και σχήμα μισοφέγγαρου, εξ ου και το όνομά της, Auntie Cookie».
«Η Κέλι πάντα έκλεινε κάθε μήνυμα ή αποχαιρετισμό με μια ουγγρική ευλογία… Isten Veled, ο Θεός είναι μαζί σου. Isten Veled στην αδελφή μου του ήλιου και του φεγγαριού, την Tai μου. Θα σε ξαναδώ παρακάτω στον δρόμο», κατέληξε η Τζέιμι Λι Κέρτις.
Η Κέλι Κέρτις ήταν η μεγαλύτερη από τις δύο κόρες των αείμνηστων ηθοποιών Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι. Εμφανίστηκε μαζί με τους γονείς της στον πρώτο ρόλο της στην ταινία «Οι Βίκινγκς» το 1958. Αργότερα πρωταγωνίστησε στο πλευρό της αδελφής της στην ταινία «Πολυθρόνα για δύο» το 1983.
Συνέχισε την υποκριτική, συμμετέχοντας σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές στη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, μεταξύ των οποίων οι «The Equalizer», «Hunter», «Silk Stalkings», «Star Trek: Deep Space Nine», ενώ εμφανίστηκεμ και στην πρώτη σεζόν του «The Sentinel». Εργάστηκε επίσης ως βοηθός της Τζέιμι Λι Κέρτις σε αρκετές από τις ταινίες της.
Φωτογραφία: Shutterstock
