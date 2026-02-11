Αλέξης Παππάς για τη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό του: Κλείνω τα 40 και η Ίριδα είναι 25 παρά ένα μήνα
Οι σχέσεις των ανθρώπων βασίζονται στις προσωπικότητες και στα “θέλω” του καθενός, επισήμανε ο ηθοποιός
Στη διαφορά ηλικίας που έχει με τη σύντροφό του αναφέρθηκε ο Αλέξης Παππάς, δηλώνοντας πως εκείνος έκλεισε τα 40 ενώ η Ίριδα, όπως ονομάζεται, σε ένα μήνα θα γίνει 25.
Ο ηθοποιός με αφορμή το πάρτι για τα γενέθλιά του μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τόνισε οι σχέσεις βασίζονται στις προσωπικότητες και στα "θέλω" και όχι στην ηλικία.
Ο Αλέξης Παππάς είπε συγκεκριμένα: «Σήμερα κλείνω τα 40. Η Ίριδα είναι 25 παρά ένα μήνα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει η ηλικία, δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει να κάνει με ηλικία, παιδιά. Οι σχέσεις των ανθρώπων βασίζονται στις προσωπικότητες και στα “θέλω” του καθενός, οπότε η ηλικία δεν έχει καμία σχέση».
Ο ηθοποιός εξέφρασε δημόσια τις ευχές του για τα γενέθλιά του έπειτα: «Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να είμαι καλά, να έχω υγεία, να είμαστε καλά με την Ίριδα. Άμα έχουμε υγεία εμείς, όλα τα άλλα συμβαίνουν».
Η σύντροφός του η οποία τον συνόδευε του ευχήθηκε επίσης στην κάμερα: «Του εύχομαι υγεία και να κάνει ό,τι μα ό,τι επιθυμεί», δήλωσε.
Η Ίρις Δούλου έχει ενεργή παρουσία στα social media, ενώ έχει εμφανιστεί και στην τηλεόραση, καθώς συμμετείχε στο Tv Queen. Είναι σε σχέση με τον ηθοποιό από το καλοκαίρι και συγκατοικούν και σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» είχε πει για τη γνωριμία τους: «Γνωριστήκαμε σε ένα beach bar στην Ανάβυσσο. Δεν τον αναγνώρισα στην αρχή γιατί έλειπα στο εξωτερικό, δεν είχα δει ότι είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Είδα ένα ωραίο αγόρι. Μου αρέσει πολύ η τηλεόραση αλλά εκείνη την περίοδο δεν τον είχα δει, μετά τον συνέδεσα με ορισμένα κομμένα βίντεο που είχα δει στο διαδίκτυο, δεν ήξερα ότι ήταν σε σειρές και στο Survivor».
