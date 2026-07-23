ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί, σηκώθηκαν 4 εναέρια

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Τραμπ: Αν οι Χούθι ξαναχτυπήσουν πλοία, το Ιράν θα λογοδοτήσει
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Χούθι Ιράν

Τραμπ: Αν οι Χούθι ξαναχτυπήσουν πλοία, το Ιράν θα λογοδοτήσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με στρατιωτικά αντίποινα, μετά την επίθεση σε δύο σαουδαραβικά πλοία

Τραμπ: Αν οι Χούθι ξαναχτυπήσουν πλοία, το Ιράν θα λογοδοτήσει
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς τους Χούθι και το Ιράν ξεκαθαρίζοντας ότι για οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον πλοίων θα θεωρηθεί ευθύνη της Τεχεράνης και θα επιφέρει ισχυρή στρατιωτική απάντηση.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ισχυρά πλήγματα κατά των Χούθι, εξαιτίας των επιθέσεών τους σε εμπορικά πλοία και της παρεμπόδισης της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Όπως ανέφερε, μετά τις αμερικανικές επιχειρήσεις και καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, οι Χούθι επέδειξαν, κατά την εκτίμησή του, υπεύθυνη στάση. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η κατάσταση άλλαξε μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες το βράδυ εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων.

Ο Τραμπ τόνισε ότι, σε περίπτωση νέας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως «εντολοδόχοι» ή «πληρεξούσιοι» της Τεχεράνης.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια νέα επίθεση θα προκαλέσει «σκληρή στρατιωτική τιμωρία» τόσο για το Ιράν όσο και για τους ίδιους τους Χούθι.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος από τη στάση των Χούθι, σημειώνοντας ότι μέχρι πρόσφατα είχαν ενεργήσει, όπως είπε, «με επαγγελματισμό και σύνεση».
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης