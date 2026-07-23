Τραμπ: Αν οι Χούθι ξαναχτυπήσουν πλοία, το Ιράν θα λογοδοτήσει
Τραμπ: Αν οι Χούθι ξαναχτυπήσουν πλοία, το Ιράν θα λογοδοτήσει
Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί με στρατιωτικά αντίποινα, μετά την επίθεση σε δύο σαουδαραβικά πλοία
Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς τους Χούθι και το Ιράν ξεκαθαρίζοντας ότι για οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον πλοίων θα θεωρηθεί ευθύνη της Τεχεράνης και θα επιφέρει ισχυρή στρατιωτική απάντηση.
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ισχυρά πλήγματα κατά των Χούθι, εξαιτίας των επιθέσεών τους σε εμπορικά πλοία και της παρεμπόδισης της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Όπως ανέφερε, μετά τις αμερικανικές επιχειρήσεις και καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, οι Χούθι επέδειξαν, κατά την εκτίμησή του, υπεύθυνη στάση. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η κατάσταση άλλαξε μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες το βράδυ εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων.
Ο Τραμπ τόνισε ότι, σε περίπτωση νέας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως «εντολοδόχοι» ή «πληρεξούσιοι» της Τεχεράνης.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια νέα επίθεση θα προκαλέσει «σκληρή στρατιωτική τιμωρία» τόσο για το Ιράν όσο και για τους ίδιους τους Χούθι.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος από τη στάση των Χούθι, σημειώνοντας ότι μέχρι πρόσφατα είχαν ενεργήσει, όπως είπε, «με επαγγελματισμό και σύνεση».
Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ισχυρά πλήγματα κατά των Χούθι, εξαιτίας των επιθέσεών τους σε εμπορικά πλοία και της παρεμπόδισης της διεθνούς ναυσιπλοΐας.
Όπως ανέφερε, μετά τις αμερικανικές επιχειρήσεις και καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, οι Χούθι επέδειξαν, κατά την εκτίμησή του, υπεύθυνη στάση. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η κατάσταση άλλαξε μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες το βράδυ εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων.
Ο Τραμπ τόνισε ότι, σε περίπτωση νέας επίθεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως «εντολοδόχοι» ή «πληρεξούσιοι» της Τεχεράνης.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι μια νέα επίθεση θα προκαλέσει «σκληρή στρατιωτική τιμωρία» τόσο για το Ιράν όσο και για τους ίδιους τους Χούθι.
Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος από τη στάση των Χούθι, σημειώνοντας ότι μέχρι πρόσφατα είχαν ενεργήσει, όπως είπε, «με επαγγελματισμό και σύνεση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα