Αμετάβλητα στο 2,25% τα επιτόκια με απόφαση της ΕΚΤ, pause μετά την αύξηση του Ιουνίου

Η κεντρική τράπεζα επέλεξε να κερδίσει χρόνο, αξιολογώντας το βάθος της κρίσης στη Μέση Ανατολή προτού χαράξει την οριστική της στρατηγική για το κλείσιμο του 2026