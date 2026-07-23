Αμετάβλητα στο 2,25% τα επιτόκια με απόφαση της ΕΚΤ, pause μετά την αύξηση του Ιουνίου
Αμετάβλητα στο 2,25% τα επιτόκια με απόφαση της ΕΚΤ, pause μετά την αύξηση του Ιουνίου
Η κεντρική τράπεζα επέλεξε να κερδίσει χρόνο, αξιολογώντας το βάθος της κρίσης στη Μέση Ανατολή προτού χαράξει την οριστική της στρατηγική για το κλείσιμο του 2026
Στάση αναμονής κράτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διατηρώντας αμετάβλητα τα παρεμβατικά της επιτόκια στο 2,25% κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Η απόφαση της ΕΚΤ αντικατοπτρίζει την έντονη επιφυλακτικότητα των αξιωματούχων απέναντι στο νέο κύμα αβεβαιότητας που προκαλεί η κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή.
Η διορθωτική «παύση» μετά την αύξηση των επιτοκίων τον περασμένο Ιούνιο κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η απειλή νέων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα επαναφέρουν στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς κινδύνους. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα τη σημασία της εξάρτησης των μελλοντικών αποφάσεων από τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα (data-dependent approach), αποφεύγοντας να δεσμευτεί για την τροχιά που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα στις επόμενες συνεδριάσεις.
Την ίδια στιγμή, οι αγορές αναζητούν σαφή μηνύματα για τα πιθανά σενάρια που θα διαμορφωθούν έως το τέλος του 2026. Αν και το βασικό σενάριο των αναλυτών προέβλεπε σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, η πρόσφατη γεωπολιτική αναταραχή έχει περιπλέξει την εξίσωση. Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια σταθμίζουν πλέον τις πιθανότητες. Από τη μία πλευρά, η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτεί χαμηλότερα επιτόκια, ενώ από την άλλη, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στην ενέργεια ενδέχεται να υποχρεώσουν τη Φρανκφούρτη να διατηρήσει το κόστος δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Με τη σημερινή απόφαση η ΕΚΤ επέλεξε να κερδίσει χρόνο, αξιολογώντας το βάθος της κρίσης στη Μέση Ανατολή προτού χαράξει την οριστική της στρατηγική για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας, αν και εξαιρετικά ευμετάβλητες, διαμορφώνονται επί του παρόντος σε επίπεδα κοντά στα επίπεδα που περιλαμβάνει το βασικό σενάριο των προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου και πολύ πάνω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι πληθωριστικές επιδράσεις της διαταραχής της ενέργειας δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα σε όλο το φάσμα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επομένως προσεκτικά την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.
Με τη σημερινή του απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η σύγκρουση. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.
Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως.
Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)
Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.
Πηγή: newmoney.gr
Η διορθωτική «παύση» μετά την αύξηση των επιτοκίων τον περασμένο Ιούνιο κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η απειλή νέων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα επαναφέρουν στο προσκήνιο τους πληθωριστικούς κινδύνους. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει υπογραμμίσει επανειλημμένα τη σημασία της εξάρτησης των μελλοντικών αποφάσεων από τα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα (data-dependent approach), αποφεύγοντας να δεσμευτεί για την τροχιά που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα στις επόμενες συνεδριάσεις.
We kept our key interest rates at their current levels.— European Central Bank (@ecb) July 23, 2026
Read today’s monetary policy decisions https://t.co/LHXigITpym pic.twitter.com/bDQsgUIvJv
Την ίδια στιγμή, οι αγορές αναζητούν σαφή μηνύματα για τα πιθανά σενάρια που θα διαμορφωθούν έως το τέλος του 2026. Αν και το βασικό σενάριο των αναλυτών προέβλεπε σταδιακή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, η πρόσφατη γεωπολιτική αναταραχή έχει περιπλέξει την εξίσωση. Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια σταθμίζουν πλέον τις πιθανότητες. Από τη μία πλευρά, η επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας απαιτεί χαμηλότερα επιτόκια, ενώ από την άλλη, οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στην ενέργεια ενδέχεται να υποχρεώσουν τη Φρανκφούρτη να διατηρήσει το κόστος δανεισμού σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Με τη σημερινή απόφαση η ΕΚΤ επέλεξε να κερδίσει χρόνο, αξιολογώντας το βάθος της κρίσης στη Μέση Ανατολή προτού χαράξει την οριστική της στρατηγική για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι προοπτικές για τις τιμές της ενέργειας, αν και εξαιρετικά ευμετάβλητες, διαμορφώνονται επί του παρόντος σε επίπεδα κοντά στα επίπεδα που περιλαμβάνει το βασικό σενάριο των προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος του Ιουνίου και πολύ πάνω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και οι πληθωριστικές επιδράσεις της διαταραχής της ενέργειας δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμα σε όλο το φάσμα τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί επομένως προσεκτικά την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής, καθώς και τις έμμεσες και δευτερογενείς επιδράσεις της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.
Η ανακοίνωση της ΕΚΤ
Με τη σημερινή του απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει η σύγκρουση. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση βασιζόμενη στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.
Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως.
Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ
Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)
Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα