Ο Χρήστος Δάντης ακυρώνει τις εμφανίσεις του μετά το χειρουργείο: «Θα πάρει περισσότερο χρόνο απ' όσο υπολογίζαμε»
Ο τραγουδιστής είχε χειρουργηθεί πριν από έναν μήνα έπειτα από κάταγμα στο χέρι του
Στην ακύρωση των εμφανίσεών του αναγκάστηκε να προχωρήσει ξανά ο Χρήστος Δάντης, ενημερώνοντας σχετικά τους διαδικτυακούς του ακόλουθους με μία ανάρτηση στο Instagram.
Αν και ο τραγουδιστής είχε επιστρέψει στο μαγαζί, όπου εμφανίζεται φέτος, μετά το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, έχοντας πάθει κάταγμα στο χέρι, εκείνος και οι θεράποντες γιατροί του κατέληξαν στο συμπέρασμα πως απαιτείται περισσότερος χρόνος για την αποκατάστασή του απ' όσο είχαν υπολογίσει αρχικά.
«Φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και την αγάπη που μου στέλνετε αυτές τις μέρες. Δυστυχώς η αποκατάσταση του χεριού μου θα πάρει περισσότερο χρόνο από όσο υπολογίζαμε. Το κάταγμα ήταν πολύ σοβαρό και το χειρουργείο ακόμη πιο απαιτητικό, οπότε οι γιατροί μου συνέστησαν να μείνω εκτός εμφανίσεων για λίγο διάστημα», έγραψε στη δημοσίευσή του.
Ο Χρήστος Δάντης διευκρίνισε πως θα μείνει μακριά από τη μουσική σκηνή και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις για σχεδόν ενάμιση μήνα. «Για τον λόγο αυτό διακόπτω τις συναυλίες μου για περίπου ενάμιση μήνα. Θα τα ξαναπούμε τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου, πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την υπομονή, την κατανόηση και τις όμορφες ευχές. Ανυπομονώ να τα πούμε από κοντά πολύ σύντομα», πρόσθεσε.
Δείτε την ανάρτησή του
Φωτογραφία: NDPPHOTO
